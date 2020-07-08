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Mittwoch, 08.07.2020 - 16:30
3 min

Seniorengerechte Wohnungen in Löhnberg sehr gefragt

Der Rohbau im Löhnberger Ortskern steht. Mit der Vergabe der Wohneinheiten will die Gemeinde nun beginnen. Weil die Nachfrage groß ist, plant man auch schon weiter.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Vom Lahntal aus ist der Rohbau nicht mehr zu übersehen. Die Fassade soll später wie Sandstein aussehen. Foto: Olivia Heß

Vom Lahntal aus ist der Rohbau nicht mehr zu übersehen. Die Fassade soll später wie Sandstein aussehen. Foto: Olivia Heß

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Fotos
Vom Lahntal aus ist der Rohbau nicht mehr zu übersehen. Die Fassade soll später wie Sandstein aussehen. Foto: Olivia Heß

Vom Lahntal aus ist der Rohbau nicht mehr zu übersehen. Die Fassade soll später wie Sandstein aussehen. Foto: Olivia Heß

Das Lahntal im Blick werden die künftigen Bewohner des Wohnhauses im Löhnberger Ortskern haben. Alle 21 Wohnungen haben einen Balkon oder eine Terrasse zur Lahn hin. Foto: Olivia Heß

Das Lahntal im Blick werden die künftigen Bewohner des Wohnhauses im Löhnberger Ortskern haben. Alle 21 Wohnungen haben einen Balkon oder eine Terrasse zur Lahn hin. Foto: Olivia Heß

In Vertretung des Zimmermanns übernimmt Architekt Matthias Losacker den Richtspruch in Löhnberg. Foto: Olivia Heß

In Vertretung des Zimmermanns übernimmt Architekt Matthias Losacker den Richtspruch in Löhnberg. Foto: Olivia Heß

Im Erdgeschoss haben die künftigen Bewohner Historisches vor der Terrassentür: die alte Stadtmauer von Löhnberg. Foto: Olivia Heß

Im Erdgeschoss haben die künftigen Bewohner Historisches vor der Terrassentür: die alte Stadtmauer von Löhnberg. Foto: Olivia Heß

Direkt neben den seniorengerechten Wohnen im Löhnberger Ortskern liegt der Heimauer Park, der die Bewohner zum Verweilen im Grünen einlädt. Foto: Olivia Heß

Direkt neben den seniorengerechten Wohnen im Löhnberger Ortskern liegt der Heimauer Park, der die Bewohner zum Verweilen im Grünen einlädt. Foto: Olivia Heß

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WOHNEN AUF DER STADTMAUER

Wenn Löhnberg am 18. Februar 2021 an die Verleihung des Stadtrechts vor 700 Jahren erinnert, erhält das Wohnbauprojekt eine besondere Bedeutung. Wie Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) beim Richtfest erklärte, steht das Wohnhaus auf historischem Boden. Die Überbleibsel aus dieser Zeit sind heute noch sichtbar in Form der Stadtmauer, die den Schlossberg umgab.

Viele Bauernhöfe hätten auf dem Areal gestanden. Anhand historischer Aufnahmen verdeutlichte der Rathauschef, dass von der Lahn aus gesehen der Neubau gewisse Parallelen zur Silhouette der damaligen Bebauung aufweist.

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