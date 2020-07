Seniorengerechte Wohnungen in Löhnberg sehr gefragt

Wenn Löhnberg am 18. Februar 2021 an die Verleihung des Stadtrechts vor 700 Jahren erinnert, erhält das Wohnbauprojekt eine besondere Bedeutung. Wie Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) beim Richtfest erklärte, steht das Wohnhaus auf historischem Boden. Die Überbleibsel aus dieser Zeit sind heute noch sichtbar in Form der Stadtmauer, die den Schlossberg umgab.

Viele Bauernhöfe hätten auf dem Areal gestanden. Anhand historischer Aufnahmen verdeutlichte der Rathauschef, dass von der Lahn aus gesehen der Neubau gewisse Parallelen zur Silhouette der damaligen Bebauung aufweist.