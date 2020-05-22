Lokales

Löhnberg

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Freitag, 22.05.2020 - 15:45
4 min

So hält Löhnberg Kontakt zu Senioren und Familien

In der Corona-Krise fehlt vielen Senioren der Kontakt zu Menschen. Familien wiederum müssen den Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung schaffen. Um diesen Gruppen zu helfen, geht Löhnberg einen neuen Weg.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Sie steht auch in der momentanen Coronakrise weiterhin den Löhnberger Familien mit Rat und Tat zur Seite: Gemeindepädagogin Liesa Oster. Foto: Gemeinde Löhnberg

Sie steht auch in der momentanen Coronakrise weiterhin den Löhnberger Familien mit Rat und Tat zur Seite: Gemeindepädagogin Liesa Oster. Foto: Gemeinde Löhnberg

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KONTAKT

Die beiden Mitarbeiterinnen der Gemeinde Löhnberg rufen nicht nur Bürger zu Hause an. Wer Fragen hat, kann sich auch direkt an sie wenden. Antje Linet ist am Bürgertelefon unter der Nummer 0 64 71-98 66 22 zu erreichen, Liesa Oster am Familientelefon unter 0 64 71-98 66 25.

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