Freitag, 22.05.2020 - 15:45
4 min
So hält Löhnberg Kontakt zu Senioren und Familien
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
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KONTAKT
Die beiden Mitarbeiterinnen der Gemeinde Löhnberg rufen nicht nur Bürger zu Hause an. Wer Fragen hat, kann sich auch direkt an sie wenden. Antje Linet ist am Bürgertelefon unter der Nummer 0 64 71-98 66 22 zu erreichen, Liesa Oster am Familientelefon unter 0 64 71-98 66 25.
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