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Samstag, 25.04.2020 - 06:00
4 min

Stiftung "Kirche im Kallenbachtal" hat sich bewährt

Vor 15 Jahren wurde die Stiftung "Kirche im Kallenbachtal" gegründet. Pfarrer Achim Schaad erzählt von dieser Erfolgsgeschichte.

Im Jahr 2004 haben 51 Gründer, darunter die Kirchengemeinden Niedershausen und Obershausen, die Stiftung "Kirche im Kallenbachtal" gegründet. Unser Foto zeigt die evangelische Burckhardtkirche in Niedershausen. Foto: Dorothee Henche

Im Jahr 2004 haben 51 Gründer, darunter die Kirchengemeinden Niedershausen und Obershausen, die Stiftung "Kirche im Kallenbachtal" gegründet. Unser Foto zeigt die evangelische Burckhardtkirche in Niedershausen. Foto: Dorothee Henche

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Fotos
Im Jahr 2004 haben 51 Gründer, darunter die Kirchengemeinden Niedershausen und Obershausen, die Stiftung "Kirche im Kallenbachtal" gegründet. Unser Foto zeigt die evangelische Burckhardtkirche in Niedershausen. Foto: Dorothee Henche

Im Jahr 2004 haben 51 Gründer, darunter die Kirchengemeinden Niedershausen und Obershausen, die Stiftung "Kirche im Kallenbachtal" gegründet. Unser Foto zeigt die evangelische Burckhardtkirche in Niedershausen. Foto: Dorothee Henche

Die Nikolauskirche in Obershausen. Foto: Dorothee Henche

Die Nikolauskirche in Obershausen. Foto: Dorothee Henche

Das Kreuz auf dem anonymen Gräberfeld in Niedershausen hat die Stiftung finanziert. Foto: Dorothee Henche

Das Kreuz auf dem anonymen Gräberfeld in Niedershausen hat die Stiftung finanziert. Foto: Dorothee Henche

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