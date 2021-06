Teilhabeberatung bietet wieder Sprechstunden an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Das Mehrgenerationenhaus in Löhnberg öffnet seine Tore wieder und somit sind auch donnerstags, von 14.30 bis 17 Uhr, wieder die Sprechstunden der Teilhabeberatung - EUTB Limburg-Weilburg - möglich. Das Beraterteam bittet um vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 0 64 31-2 17 42 55, unter 01 76-87 91 43 32 oder per E-Mail an eutb@dw-limburg-weilburg.de, sodass gezielte Termine vereinbart werden können, um unter gegebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen im direkten Kontakt beraten zu können. "Wir freuen uns sehr, wieder unmittelbar für die Menschen, die uns brauchen präsent zu sein. Von den Ratsuchenden haben wir viele Rückmeldungen erhalten, wie gut und wichtig für sie das direkte Gespräch ist," berichtet Annette Eckhardt, EUTB-Beraterin.

Wer möchte, kann sich weiterhin per Telefon oder Video beraten lassen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.teilhabeberatung.de und www.eutb-limburg-weilburg.de erhältlich.