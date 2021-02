Unbekannte klauen Kajak in Löhnberg

Wer kann Hinweise auf die Diebe eines Kajaks geben? Das fragt die Polizei in Löhnberg. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Jahreszeit ist etwas ungewöhnlich für den Diebstahl, den die Polizei in Löhnberg vermeldet: Auf ein Kajak hatten es Unbekannte abgesehen. Zugeschlagen haben die Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag.

Der Bestohlene, teilte die Polizei mit, hatte sein Kanu am Samstag gegen 13.30 Uhr am Fahrradständer vor dem Bahnhof abgelegt. Als er es am nächsten Tag gegen 10.45 Uhr holen wollte, war es nicht mehr dort. Bei dem gestohlenen Paddelboot handelt es sich um ein rotes Kajak im Wert von rund 200 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 in Verbindung zu setzen.