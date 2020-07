Ungewöhnliche akustische Versionen

Kommen im Rahmen des mittelhessischen Kultursommers nach Löhnberg: Radio 2020. Foto: Radio 2020

Löhnberg (red). Das kulturelle Leben kehrt ins Löhnberger Mehrgenerationenhaus zurück. In Zusammenarbeit mit den Organisatoren des Kultursommers Mittelhessen wird es - wie in den vergangenen Jahren -, am letzten Sonntag der Sommerferien ein Konzert geben. Am Sonntag, 16. August, tritt ab 11 Uhr die Band "Radio 2020" auf. Einlass ist ab 10 Uhr. Das Konzert wird etwa zwei Stunden dauern.

Lisa Marie Krause, Jessica Hormann, Mischa Jung, allesamt Frontleute in ihren eigenen Formationen und der Bassist/Gitarrist Peter Herrmann haben sich für "Radio 2020" zusammengetan und die Lieblingssongs aus ihren Mixtapes und Playlists in einen Topf geworfen. Gemeinsam haben sie seither ungewöhnliche, vorwiegend akustische Versionen von Popsongs aus fünf Jahrzehnten geschaffen. Klassiker und solche, die fast vergessen sind.

Da erklingt dreistimmig, nur mit zarter Gitarrenbegleitung Eleanor Rigby von den Beatles. Bei David Bowies Space Odity wird der Dialog zwischen Ground Control und Major Tom mit verteilten Rollen gesungen. Hugh Jackmans "From now on" aus dem Musical "The greatest Showman" hingegen wird zur flotten Countrynummer.

Für dieses besondere Konzert haben sie sich alte Freunde eingeladen: John Morrell und Fallou Sy & Herr Petermann.

Der gebürtige Schotte John Morrell lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Deutschland. Seine prägnante Stimme und seine Fähigkeiten als Gitarrist und nicht zuletzt der schottische Humor machen jeden Auftritt zu einer einzigartigen One-Man-Show. Zu seinem Repertoire gehören traditionelle und moderne schottische Lieder, ebenso wie eigene Interpretationen von Pop und Rocksongs von A bis Zappa.

Fallou Sy kommt aus einer senegalesischen Griot-Familie. Seine Kompositionen sind in den musikalischen Traditionen seiner Heimat verwurzelt. Der Fokus liegt auf Fallous samtweicher Stimme und seinem Gitarrenspiel. Dazu gesellen sich immer wieder Klänge der afrikanischen Harfe, Kora, der magischen Fulani-Flöte und virtuose Einlagen auf der Djembe.

Peter Herrmann ist als Bassist/Gitarrist und Komponist in vielen musikalischen Genres zu Hause. Sein versiertes und melodisches Spiel auf der Bassgitarre rundet die Songs in kongenialer Weise ab.

Das Konzert wird von den Rahmenbedingungen etwas anders sein, aber den Unterhaltungswert soll das nicht stören. Denn die Künstler freuen sich schon jetzt, wieder einmal live auf einer Bühne vor Publikum ihr Können und ihre Begeisterung für Kunst ausleben zu dürfen.

Künstler freuen sich, wieder auf der Bühne zu stehen

Die aktuellen Bestimmungen und Vorgaben des Robert-Koch-Institutes werden beim Konzert beachtet: Mindestabstand, Mund-Nase-Schutz beim Betreten des Geländes, Hygienevorschriften. Das bedeutet für das Publikum: maximale Teilnehmerzahl 60 Personen, geregelter Einlass. Es wird eine Open-Air Veranstaltung sein. Es wird kein Essensangebot geben. Essen kann sich jeder mitbringen. Getränke gibt es nur aus Flaschen. Es werden keine Heißgetränke angeboten.

Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person, ermäßigt fünf Euro. Eine vorherige Registrierung ist notwendig per E-Mail an leitung@mgh-loehnberg.de oder telefonisch: 0 64 71-6 29 02 99 oder Fax: 0 64 71-6 29 02 97. Die Plätze werden nach Anmeldungseingang vergeben.