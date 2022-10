Viel Lärm um Löhnberger Lunchpakete

Je nach Bestellungen liefert das Weilburger Kreiskrankenhaus eine unterschiedliche Anzahl an Mittagessen. In den letzten drei Jahren wurden folgende Mittagessen an das Mehrgenerationenhaus sowie in die Kita Niedershausen geliefert. 2019 waren es 28.913 Essen, 2020 insgsamt 16.846 Essen. 2021 seien 11.325 Essen geliefert worden.

Hintergrund der Belieferung durch das Kreiskrankenhaus sei nicht zuletzt die Einhaltung standardisierter Hygienevorschriften, sondern auch die Möglichkeit, flexibel solche Mengen an Essen regelmäßig nach Wunsch zu liefern, sagt Bürgermeister Frank Schmidt.