Vorsicht beim Verbrennen von Grünschnitt

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Gemeinde Löhnberg informiert über die Regeln im Zusammenhang mit dem Verbrennen von Grünschnitt.

Ein Feuer darf demnach nur bei trockenem Wetter in der Zeit von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr gemacht werden. Die Abfälle müssen so trocken sein, dass möglichst wenig Rauch beim Verbrennen entsteht.

Sicherheitsabstände

sind genau festgelegt

Das Feuer muss außerdem mindestens 100 Meter von Menschen, bestimmten Gebäuden, Zelt- oder Lagerplätzen entfernt sein, 35 Meter von sonstigen Gebäuden und fünf Meter von der Grundstücksgrenze. Zu Bundesautobahnen und autobahnmäßig ausgebauten Fernverkehrsstraßen, zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder mit Druckgasen sowie zu Betrieben, in denen explosionsgefährliche Stoffe hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden, müssen 100 Meter Abstand eingehalten werden.

50 Meter Abstand gelten bei sonstigen öffentlichen Verkehrswegen, 100 Meter bei Naturschutzgebieten, Wäldern, Mooren und Heiden sowie 20 Meter bei Baumalleen, Baumgruppen, Einzelbäumen, Schutzpflanzungen, Naturdenkmälern und nicht abgeernteten Getreidefeldern.

Ein Feuer zum Verbrennen von Grünschnitt muss spätestens 48 Stunden vorher bei dem Ordnungsamt der Gemeinde Löhnberg bei Svenja Brauss unter Telefon 0 64 71-98 66 23 oder per E-Mail an s.brauss@loehnberg.de angemeldet werden.