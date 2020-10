War es Brandstiftung? Grillhütte in Löhnberg-Selters brennt aus

Eine Grillhütte in Selters ist ausgebrannt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Foto: Walter Kurz

Löhnberg-Selters (mark). Eine Grillhütte ist am Sonntag gegen 9.30 Uhr in Selters ausgebrannt. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Die Beamten schließen eine Brandstiftung nicht aus.

Die Grillhütte befindet sich etwa 500 Meter außerhalb der Ortsbebauung auf einem alten Sportplatz in einem Waldgebiet. Nach ersten Ermittlungen seien die Scheiben der Hütte eingeschlagen und diverses Inventar auf dem Vorplatz der Hütte verteilt worden. Anschließend haben unbekannte Täter die Hütte vermutlich in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40 000 Euro.

Die Feuerwehr aus Löhnberg war im Einsatz. Die Kriminalpolizei aus Limburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg, Telefon 0 64 71-9 38 60, oder der Kriminalpolizei in Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00, in Verbindung zu setzen.