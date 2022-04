Waschbär verursacht Unfall bei Löhnberg

Beim Zusammenprall mit einem Waschbären werden am Sonntag bei Löhnberg zwei Jugendliche verletzt. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Ungewöhnlicher Wildunfall: Ein Waschbär hat am Sonntag, 3. April, einen Unfall verursacht, bei dem auf der Landesstraße 3281 zwischen Löhnberg und Dillhausen ein Zweiradfahrer und sein Sozius verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhren gegen 20.20 Uhr die beiden 16-Jährigen auf einem Kraftrad der Marke Yamaha die Landesstraße in Richtung Dillhausen. In Höhe der Abfahrt Niedershausen habe ein Waschbär die Fahrbahn gekreuzt. Hierbei seien das Zweirad und der Waschbär zusammengestoßen, die beiden Jugendlichen stürzten. Beide mussten verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Waschbär starb an der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.