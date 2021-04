Wenn der Drahtesel einen Platten hat

Eine der beiden von der Gemeinde Löhnberg erworbenen Fahrradreparaturstationen befindet sich am Minigolfplatz in Niedershausen. Foto: Gemeinde Löhnberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG/WEILBURG - Löhnberg/Weilburg (red/nag). Wer künftig auf dem Kallenbachradweg oder an der Löhnberger Schleuse eine Panne hat, muss nicht mehr lange schieben. Denn die Gemeinde Löhnberg hat sowohl am Minigolfplatz in Niedershausen als auch an der Schleuse eine Fahrradreparaturstation errichtet.

Stationen an der Schleuse und am Minigolfplatz

Die erste Station am Minigolfplatz hat der Bauhof bereits Ende März aufgestellt. Die Anlage an der Schleuse wurde vor wenigen Tagen montiert. Zur Verfügung gestellt wurden die beiden Stationen von der Wilhelm-Knapp-Schule (WKS) Weilburg.

Die "Werkstätten" sind fest im Boden verankert und bieten den Radfahrern die Möglichkeit, leichte Arbeiten, wie zum Beispiel das Reparieren eines Schlauches, zu erledigen. Einige Werkzeuge sowie eine Luftpumpe seien diebstahlsicher angebracht und ermöglichen verschiedene Arten der Reparaturen. Zudem verfügten die Stationen über eine Montagehalterung zur sicheren Aufhängung des Rades. Entwickelt wurden die Stationen von Schülern der Berufsfachschulklassen der WKS Weilburg mit Schwerpunkt "Mechatronik" und "Wirtschaft und Verwaltung". Eigens dafür gründeten sie eine Schülerfirma mit dem Namen "Quick fix". Mittlerweile seien über die Schülerfirma bereits einige Stationen verkauft worden. Unter anderem wurde auch die Gemeinde Löhnberg angeschrieben, die die beiden Stationen für 2390 Euro erworben hat.

Fotos Eine der beiden von der Gemeinde Löhnberg erworbenen Fahrradreparaturstationen befindet sich am Minigolfplatz in Niedershausen. Foto: Gemeinde Löhnberg Auch an der Löhnberger Schleuse können Radfahrer ihre Drahtesel reparieren. Foto: Gemeinde Löhnberg 2

In Weilburg befindet sich bereits eine Station unter einer Brücke an der Lahn am Bootshaus.