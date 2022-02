Willkommen zur Flugshow

Jetzt teilen:

Auf den wieder grüner werdenden Wiesen ist es zu sehen, die ersten Schneeglöckchen blühen bereits, die ersten Zugvögel kehren zurück und die Natur erwacht so langsam aber sicher wieder aus dem Winterschlaf. Alles auf "Neustart" lautet auch an der Lahn die Devise. Die Wasservögel wie Enten, Fischreiher oder diese Gans im Landeanflug scheinen sich schon voller Lebensfreude auf den nahenden Frühling vorzubereiten und liefern dem Betrachter eine kleine, tierische Flugshow. Beobachtet und im passenden Moment auf den Auslöser seiner Kamera gedrückt hat hier Henry Nousch bei einem Spaziergang an der Lahn zwischen Löhnberg und Weilburg. Foto: Henry Nousch