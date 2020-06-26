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Freitag, 26.06.2020 - 16:50
3 min

Windrad-Pläne für Selters gestoppt

Das Löhnberger Parlament hat einem Kompromiss mit der Firma Enercon zugestimmt. Demnach soll in der Großgemeinde nur noch eine Windkraftanlage errichtet werden. Geplant waren einst drei.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Nur noch eine Windkraftanlage soll in der Gemeinde Löhnberg errichtet werden. Von den beiden geplanten Anlagen in Selters soll Abstand genommen werden. Foto: Arne Dedert/dpa

Nur noch eine Windkraftanlage soll in der Gemeinde Löhnberg errichtet werden. Von den beiden geplanten Anlagen in Selters soll Abstand genommen werden. Foto: Arne Dedert/dpa

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