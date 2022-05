Wird Löhnberg den Schilderwald lichten?

Schilder in Löhnberg: Teilweise sind die Hinweise nicht mehr im guten Zustand. Aber sollen sie wirklich alle ersetzt werden - und wenn ja, in welcher Form? Foto: Mika Beuster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - LöhnbergDer Stand des Schilderwalds, geflüchtete Menschen aus der Ukraine sowie Corona: Die Gemeindevertreter hatten einen bunten Strauß an Themen in ihrer jüngsten Sitzung.

Schilderwald

Auf Antrag der Freien Wähler diskutierte das Parlament über den Zustand der Hinweisschilder und Wegweiser in der Gemeinde. Fraktionschef Carsten Kaps sagte, dass sich die Schilder größtenteils in einem desolaten Zustand befänden. Die Fraktion fügte dem Antrag eine Seite mit Fotos von Schildern im schlechten Zustand an. Ziel des Antrags der Fraktion: Der Gemeindevorstand solle alle Schilder auf Zustand und ihre Aktualität prüfen und gegebenenfalls erneuern.

CDU-Fraktionschef Karl-Heinz Schäfer sagte, es handele sich um einen guten Antrag. Einen gleichlaufenden habe seine Fraktion in der abgelaufenen Wahlperiode eingereicht, er sei vom Parlament verabschiedet worden. Der Gemeindevorstand sei in dieser Sache also bereits beauftragt. Der Antrag der Freien Wähler sei daher als erledigt zu beachten.

Wer ist Eigentümer?

Leider sei das wichtige Hinweisschild am Obertor noch verbeult, er frage sich stets: "Wann wird da endlich die Flex angesetzt?". Bürgermeister Frank Schmidt (unabhängig) antwortete, dass der Antrag der CDU damals einstimmig beschlossen worden sei. Der Gemeindevorstand habe sich des Themas angenommen - allerdings sei die Lage etwas komplizierter als auf den ersten Blick angenommen werden könne.

"Es ist in Löhnberg über die Jahre so etwas wie ein Schilderwald gewachsen", sagte Schmidt. Teilweise sind sie über Mitfinanzierungen entstanden, sodass erst geklärt werden müsse, wer Eigentümer sei und ob die Gemeinde überhaupt Hand anlegen dürfe.

"Je mehr wir schauen, umso länger wird die Liste", berichtete Schmidt. "Wir müssen uns auch mal darüber unterhalten, nach welchem System wir vorgehen." Man sei dabei, sich Angebote machen zu lassen - es dauere aber leider. "Ich hoffe, dass wir das in diesem Jahr noch hinbekommen", sagte Schmidt. Er stellte aber auch die Frage, ob auch wirklich alle Schilder benötigt würden.

"Muss alles ausgeschildert sein - ich bezweifele, dass die alle gelesen werden." Daher wolle er über die praktische Umsetzung sprechen, eine "eins-zu-eins"-Umsetzung des Antrags bedeute, dass alle Schilder erneuert werden müssten, unabhängig von der Frage, ob sie gebraucht würden.

Die Freien Wähler bestanden dennoch auf Abstimmung, sie waren die einzigen, die dafür stimmten, CDU und SPD dagegen.

Trotz Lockerungen: Corona ist noch ein Thema.

Corona

Die Gruppentrennung in der Kinderbetreuung sei aufgehoben, berichtete Bürgermeister Schmidt. Er bitte erneut alle Eltern darum, Kindern mit Krankheitssymptomen - egal welcher Infektionskrankheit - nicht in die Betreuung zu geben.

Die Dorfgemeinschaftshäuser würden derweil wieder geöffnet, es gebe rege Nachfrage für Hauptversammlungen und "einiges zum Nacharbeiten". Für die Feuerwehren gelte allerdings weiter das Abstandsgebot, um die Einsatzfähigkeit zu erhalten.

Geflüchtete

Im Bestand seien derzeit 46 Personen aus der Ukraine untergebracht, davon 44 privat. Doch auch privat untergebrachte Flüchtlinge seien "nicht ohne Arbeit für die Gemeinde", sie kämen doch irgendwann ins Rathaus. "Besser ist es, sie sind uns zugewiesen worden, dann können wir alles besser nachvollziehen", sagte Schmidt.