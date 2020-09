Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Wohnungsbrand in Löhnberg

Von Selters aus war die Rauchsäule, die am Abend vom Brand im Löhnberger Finkenweg aufstieg, deutlich zu sehen. Foto: Walter Kurz

LÖHNBERG - Am Donnerstag gegen 19 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle in Limburg die Mitteilung über einen Wohnungsbrand im Finkenweg in Löhnberg ein. Bei Eintreffen vor Ort stellte die Feuerwehr deutliche Brand- und Rauchentwicklungen in einer der Wohnungen des Mehrparteienhauses fest. Einsatzkräfte aus Löhnberg, Niedershausen, Obershausen und Weilburg löschten die Flammen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es vermutlich bei dem Gebrauch eines mit Gas betriebenen Katalytofens zu einer Verpuffung gekommen war, die den Brand auslöste.

Laut Polizeibereicht wurde der 54-jährige Wohnungsinhaber bei dem Brand verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Seine 57 Jahre alte Lebensgefährtin wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Das betroffene Wohnhaus ist bis zur Prüfung durch eine Sachverständigen nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.