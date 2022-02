489 Gäste im Ferienheim Winnau

Das Ferienheim Winnau empfängt nach der Corona-Pause wieder Besucher. Archivfoto: Dorothee Henche

MENGERSKIRCHEN/WEILBURG - Der Freundeskreis Ferienheim Winnau hat im vergangenen Jahr 489 Gäste mit 2383 Übernachtungen gezählt. Vor der Corona-Pandemie seien es jährlich durchschnittlich 1100 Gäste mit 4300 Übernachtungen gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Freundeskreises. Das Ferienheim Winnau liegt am Waldrand in der Gemarkung Mengerskirchen. Seit 2010 ist der Verein Freundeskreis Ferienheim Winnau der Betriebsträger der Einrichtung. Er hat derzeit 200 Mitglieder. Das Ferienheim bietet 34 Betten, zwei Tagungs- und Begegnungsräume sowie eine Selbstversorgerküche. Ein Außengelände mit Zeltplatz, Lagerfeuerstätte und Altar runden das Angebot ab. Die Geschäftsstelle des Vereins ist in Weilburg.