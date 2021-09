69-Jährige überrascht Einbrecher

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Die Bewohnerin eines Hauses in der Mengerskirchener Straße "Auf der Groß" hat am Dienstagabend zwei Einbrecher überrascht. Die Unbekannten hebelten nach Angaben der Polizei ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Haus. Im Obergeschoss wurden sie von der 69-jährigen Bewohnerin überrascht und flohen durch ein Fenster und über das angrenzende Garagendach in ein Feld. Dabei beschädigten sie noch ein Gartentor. Die Einbrecher entwendeten eine Geldbörse aus dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Die Täter wurden als schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.