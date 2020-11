Andrea Knetsch und Patrick Körber sind Lebensretter

Jetzt teilen:

DRIEDORF/HERBORN-MERKENBACH - Ingo Jeuck feierte am 21. Oktober seinen 50. Geburtstag. Der zweifache Familienvater aus Mengerskirchen-Winkels feiert aber seit dem vergangenen Jahr auch am 17. Oktober seinen Geburtstag.

Damals hat er auf der Landesstraße 3046 zwischen Beilstein und Merkenbach am Steuer eines Sprinters einen Herzinfarkt erlitten. Es kommt zu einem Unfall – und zu einem Herzstillstand. Zu seinem Glück kommen mit Andrea Knetsch und Patrick Körber zwei Menschen vorbei, die die Lage sofort erkennen – und die anpacken und den damals 48-Jährigen reanimieren. Und die damit Ingo Jeuck das Leben retten und so verhindern, dass Alexandra Jeuck ihren Gatten verliert und dass zwei damals fünf und zehn Jahre alte Kinder ohne Vater aufwachsen müssen.

Für dieses im wahrsten Sinne des Wortes beherzte Eingreifen erhielten die beiden „Helden der Landstraße“ von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), im Driedorfer Rathaus vertreten durch Landrat Wolfgang Schuster (SPD), eine „Öffentliche Belobigung“ in Form einer Urkunde.

Für den Landrat ist diese Anerkennung gleichzeitig eine Werbung für regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse. Dies hat auch Jeuck geholfen, denn sowohl die in einer Klinik arbeitende Seilhofenerin Knetsch als auch der bei der EAM beschäftigte Fast-Nachbar Körber müssen diese Lehrgänge regelmäßig besuchen. Wobei Knetsch bekennt: „Ein Kurs ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was in der Realität passiert.“

Landrat Schuster zeigt die Wichtigkeit von Erste-Hilfe-Kursen auf

Schuster hatte mit dem damaligen Notarzt gesprochen, der ihm zur „Öffentlichen Belobigung“ mit nach Driedorf gegeben hatte, dass der Unfall für den gesundheitlich nicht vorbelasteten Ingo Jeuck ohne Andrea Knetsch und Patrick Körber „bis zu seinem Eintreffen so nicht ausgegangen wäre. Die paar Minuten haben gereicht, dass Sie hier stehen“.

Die 19 Rettungswachen im Kreisgebiet hätten im vergangenen Jahr rund 93 000 Einsätze gehabt – 7300 mit Notärzten. Einer davon, beschrieb der Landrat mit Blick auf den Geretteten, sei an dem Tag gewesen, „an dem Sie den zweiten Geburtstag feiern konnten“. Schuster fordert alle auf: „Nicht nur die 112 wählen, sondern auch die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes überbrücken.“ Der Landrat lud die beiden Retter dazu ein, im kommenden Jahr die Leitstelle in Wetzlar zu besuchen.

Für die beiden Helfer endete ihr Einsatz nicht am 17. Oktober 2019. Sie erkundigten sich in der Klinik, in der Jeuck wegen seines Hinterwandinfarkts zunächst fünf Tage lang im Koma lag, nach seinem Zustand. Und sie haben sich auch später getroffen.

Während Jeuck keinerlei Erinnerungen an seien „zweiten Geburtstag“ hat, ist die Rettungsaktion bei Knetsch und Körber tief im Gedächtnis verankert.

Körber berichtet, er habe andere zum Anpacken animieren müssen, letztendlich sei die Rettung aber keine Einzelleistung gewesen. Fast gleichlautend sind die Erinnerungen im Bezug auf die Länge ihres Erste-Hilfe-Einsatzes. Knetsch hat hierzu „kein Zeitgefühl“, Körber „hat nicht auf die Uhr geschaut“.

Bürgermeister Carsten Braun verzichtete darauf, die lobenden Worte von Wolfgang Schuster zu wiederholen, sagte aber: „Was man nicht oft genug sagen kann, ist ‚Danke‘!“ Er schenkte den beiden Rettern eine Jahreskarte für die Driedorfer Freizeitanlagen, um dann festzustellen: „Das kann nur ein kleiner Ausdruck des Dankes sein.“