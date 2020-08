4 min

Arbeiten am Inklusionshaus in Waldernbach machen Fortschritte

Der Innenausbau ist in vollem Gang, derzeit sind die Estricharbeiten an der Reihe: Bis Jahresende soll das Inklusionshaus Dorfmitte in Waldernbach bezugsfertig sein.

Von Dorothee Henche Redakteurin Weilburg