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Freitag, 31.07.2020 - 09:34
3 min

Badevergnügen trotz Corona

Viel Platz, kühles Wasser, warme Sonne. An Waldsee in Probbach läuft die Badesaison trotz Corona gut. Die neue Pächterin Aysen Basaran-Kilic zieht ein erstes Fazit.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Ob im Wasser oder auf der Liegewiese: Am Waldsee in Probbach haben die Gäste keine Probleme, genügend Abstand zu halten. Von der Terrasse des Kiosks aus haben Mehmet Kilic und Aysen Basaran-Kilic (kleines Bild) den See und die Wiese im Blick. Fotos: Dorothee Henche

Ob im Wasser oder auf der Liegewiese: Am Waldsee in Probbach haben die Gäste keine Probleme, genügend Abstand zu halten. Von der Terrasse des Kiosks aus haben Mehmet Kilic und Aysen Basaran-Kilic (kleines Bild) den See und die Wiese im Blick. Fotos: Dorothee Henche

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Fotos
Ob im Wasser oder auf der Liegewiese: Am Waldsee in Probbach haben die Gäste keine Probleme, genügend Abstand zu halten. Von der Terrasse des Kiosks aus haben Mehmet Kilic und Aysen Basaran-Kilic (kleines Bild) den See und die Wiese im Blick. Fotos: Dorothee Henche

Ob im Wasser oder auf der Liegewiese: Am Waldsee in Probbach haben die Gäste keine Probleme, genügend Abstand zu halten. Von der Terrasse des Kiosks aus haben Mehmet Kilic und Aysen Basaran-Kilic (kleines Bild) den See und die Wiese im Blick. Fotos: Dorothee Henche

Von der Terrasse des Kiosks aus haben Mehmet Kilic und Aysen Basaran-Kilic den See und die Wiese im Blick. Foto: Dorothee Henche

Von der Terrasse des Kiosks aus haben Mehmet Kilic und Aysen Basaran-Kilic den See und die Wiese im Blick. Foto: Dorothee Henche

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BADEN IM WALDSEE

Badebetrieb und Kiosk sind bei schönem Wetter täglich von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder zwei Euro. Schwerbehinderte mit Ausweis und Merkzeichen haben freien Eintritt. Die neue Pächterin weist darauf hin, dass Dauerkarten aus dem Vorjahr, die noch bei ihrer Vorgängerin gekauft wurden, nicht mehr gültig sind.

Das Gelände hat drei ausgeschilderte Parkplätze mit ausreichend Stellfläche für die Fahrzeuge.

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Mengerskirchen Ort Hessen Limburg-weilburg Mengerskirchen Probbach Region Ticker Ticker-mh
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