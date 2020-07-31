Freitag, 31.07.2020 - 09:34
3 min
Badevergnügen trotz Corona
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
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BADEN IM WALDSEE
Badebetrieb und Kiosk sind bei schönem Wetter täglich von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet.
Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder zwei Euro. Schwerbehinderte mit Ausweis und Merkzeichen haben freien Eintritt. Die neue Pächterin weist darauf hin, dass Dauerkarten aus dem Vorjahr, die noch bei ihrer Vorgängerin gekauft wurden, nicht mehr gültig sind.
Das Gelände hat drei ausgeschilderte Parkplätze mit ausreichend Stellfläche für die Fahrzeuge.
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