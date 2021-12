Beck+Heun baut neue Produktionshalle

Vertreter von Beck+Heun und des Bauunternehmens Bührer+Wehling beim gemeinsamen Spatenstich mit Landrat Michael Köberle (3.v.l.) und dem Mengerskirchener Bürgermeister Thomas Scholz (5.v.r.). Foto: Beck+Heun

MENGERSKIRCHEN-WALDERNBACH - Das Unternehmen Beck+Heun ist weiter auf Wachstumskurs: Kürzlich hat der symbolische Spatenstich für den Bau der neuen Produktionshalle in Waldernbach stattgefunden.

Durch den Neubau, unmittelbar neben dem Verwaltungs- und Produktionsgebäude "Campus" in der Erlenwiese, entsteht eine moderne Fertigung für die Lagerhaltung und Konfektionierung von Aluminiumprofilen.

Auf rund 2000 Quadratmetern Fläche und mit einer Investition von mehr als drei Millionen Euro werde eine Produktionsstätte geschaffen, die modernste Ansprüche befriedigen und gleichzeitig einen nachhaltigen Mehrwert für die Region schaffen soll.

Strom vom Dach

für die Produktion

Für die Energiegewinnung wird eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Der so produzierte Strom kann sofort in der Produktion genutzt und Überschüsse können ins Stromnetz eingespeist werden, wie der Rollladenkasten-Hersteller mitteilt. Der Bau des Aluminiumprofil-Zentrums sei eine Neuheit für Beck+Heun und bilde somit einen Meilenstein in der Firmengeschichte. Pünktlich zum 60-jährigen Firmenjubiläum im kommenden Jahr sollen die Anlagen fertiggestellt sein und ihren Betrieb aufnehmen können.

Die Firma, die Systeme und Produkte rund ums Fenster produziert, möchte mit dieser Investition dem Kundenwunsch nach individueller Herstellung schneller und besser nachkommen.