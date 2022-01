Beim Wenden verletzt

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Eine 81 Jahre alte Frau hat sich am Dienstag, 25. Januar, bei einem missratenen Wendemanöver verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau um 14.55 Uhr mit ihrem VW auf der L 3109 von Waldernbach in Richtung Merenberg unterwegs. Hier wollte sie in einen Feldweg abbiegen, um zu wenden. Da die Geschwindigkeit dazu wahrscheinlich zu hoch war, kam sie von der Fahrbahn ab und landete in den Straßengraben. Bei dem Aufprall in dem Graben verletzte sich die 81-Jährige und wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.