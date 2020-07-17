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Mengerskirchen

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Freitag, 17.07.2020 - 06:30
4 min

Camper halten Betrieb in Eigenregie am Laufen

Der Alltag auf dem Campingplatz am Ufer des Stausees bei Mengerskirchen läuft weiter - dank eines engagierten Camperbeirats. Wie sieht es mit Schwimmen im Seeweiher aus?

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Idyllisch am Seeweiher liegt der Campingplatz Mengerskirchen. Damit Gäste und Dauercamper ihren Aufenthalt weiter genießen können, lenkt der Camperbeirat die Geschicke des Platzes derzeit. Foto: Ulrike Sauer

Idyllisch am Seeweiher liegt der Campingplatz Mengerskirchen. Damit Gäste und Dauercamper ihren Aufenthalt weiter genießen können, lenkt der Camperbeirat die Geschicke des Platzes derzeit. Foto: Ulrike Sauer

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Fotos
Idyllisch am Seeweiher liegt der Campingplatz Mengerskirchen. Damit Gäste und Dauercamper ihren Aufenthalt weiter genießen können, lenkt der Camperbeirat die Geschicke des Platzes derzeit. Foto: Ulrike Sauer

Idyllisch am Seeweiher liegt der Campingplatz Mengerskirchen. Damit Gäste und Dauercamper ihren Aufenthalt weiter genießen können, lenkt der Camperbeirat die Geschicke des Platzes derzeit. Foto: Ulrike Sauer

Im Seeweiher Mengerskirchen können derzeit keine Badegäste schwimmen. Nur den Campinggästen steht der Badestrand offen - sie schwimmen aber auf eigene Gefahr. Foto: Ulrike Sauer

Im Seeweiher Mengerskirchen können derzeit keine Badegäste schwimmen. Nur den Campinggästen steht der Badestrand offen - sie schwimmen aber auf eigene Gefahr. Foto: Ulrike Sauer

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