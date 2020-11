Das Gründerzentrum Westerwald in Mengerskirchen boomt

Das Gründerzentrum Westerwald ist ein Teil des Vereins Zukunftsforum Mengerskirchen.

Das Zukunftsforum ist ein Verein für Bürger, die die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Mengerskirchen in die Hand nehmen.

Das Gründerzentrum Westerwald beteiligt sich, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder an der Gründerwoche Deutschland - einer bundesweiten Aktion, die vom 16. bis 22. November 2020 zeitgleich in über 170 Ländern stattfindet.

Gründer leisten einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze. Doch für viele Menschen ist die unternehmerische Selbständigkeit noch keine selbstverständliche Perspektive. Im Mittelpunkt der Aktionswoche steht daher für gewöhnlich die Förderung von Unternehmergeist und Unternehmensgründungen.

Hinzu kommen derzeit außerdem die Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Daher ist es dem Gründerzentrum Westerwald ein Anliegen, weiterhin Gründungsinteressierte, Unternehmer sowie Gründer zu unterstützen und als Ansprech- und Netzwerkpartner zur Verfügung zu stehen.

Aus diesem Grund werden derzeit alle vorgesehenen Veranstaltungen so umgeplant, dass sie ausschließlich online stattfinden können.

Wer sich beteiligen möchte, findet eine Übersicht und aktuelle Informationen über alle Veranstaltungen auf www.zukunftsforum-mengerskirchen.de.

Kontakt zum Gründerzentrum Westerwald: Elke Anzion, Telefon: 0 64 76 - 3 27 97 80, Mail: elke.anzion@zukunftsforum-mengerskirchen.de.