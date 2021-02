Der Jugendtreff wird virtuell

Weil echte Treffen aktuell nicht möglich sind, bietet das Familienbüro Mengerskirchen nun virtuelle Jugendtreffs an. Symbolbild: Jan-Philipp Strobel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Die Jugendhäuser sind geschlossen, die Schulen auch, und damit fallen auch Treffen weg, die dort sonst angeboten werden: Für Jugendliche ist es momentan schwer, Freunde zu treffen und sich auszutauschen. Deshalb hat sich die Leiterin des Familienbüros in Mengerskirchen, Sarah Schlicht, entschieden, ein virtuelles Treffen anzubieten. Wer sonst in einen der Jugendräume gegangen ist, kann sich nun online mit Freunden und Bekannten treffen.

Das erste Treffen bietet Sarah Schlicht am Donnerstag, 4. Februar, an. Es steht unter dem Motto "Only for Girls". Von 15 bis 16 Uhr kommen die Mädchen zusammen, um miteinander zu reden, Spaß zu haben und virtuell Spiele zu spielen.

Wer teilnehmen möchte, kann sich per Direktnachricht über Instagram, Whatsapp oder Facebook beim Jugendbüro Mengerskirchen melden und bekommt dann den Zugangslink zugeschickt.