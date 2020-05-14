Donnerstag, 14.05.2020 - 11:43
4 min
Die Mengerskirchener Kirmes soll weiterleben
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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HAUPTVERSAMMLUNGEN UND CORONA
Da derzeit keine Versammlungen möglich sind, stellt sich für viele Vereine die Frage, wie sie ihre Jahreshauptversammlung und Neuwahlen des Vorstandes gestalten sollen. Auch der SV Blau-Weiß Mengerskirchen und der Feuerwehrverein hätten in diesem Frühjahr einen neuen Vorstand wählen müssen.
"Ich habe mich deshalb beim Amtsgericht in Weilburg erkundigt, wie wir nun verfahren sollen, ob der bestehende Vorstand weiter im Amt bleibt und Entscheidungen treffen darf und vieles andere", sagt Roger Rupprecht. Eine Antwort hat er noch nicht bekommen.
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