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Mengerskirchen

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Donnerstag, 14.05.2020 - 11:43
4 min

Die Mengerskirchener Kirmes soll weiterleben

Dass die Mengerskirchener Kirmes in diesem Sommer das erste Mal ausfallen wird, trifft die veranstaltenden Vereine hart. Für sie bedeutet das auch erhebliche finanzielle Verluste.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Die Kirmes Mengerskirchen fällt aus, was die Organisatoren und deren Vereine auch finanziell hart trifft (v.l.): Christoph Heil vom Schützenverein St. Hubertus, Roger Rupprecht vom SV Blau-Weiß und Gottfried Ehresmann vom Feuerwehrverein. Foto: Ulrike Sauer

Die Kirmes Mengerskirchen fällt aus, was die Organisatoren und deren Vereine auch finanziell hart trifft (v.l.): Christoph Heil vom Schützenverein St. Hubertus, Roger Rupprecht vom SV Blau-Weiß und Gottfried Ehresmann vom Feuerwehrverein. Foto: Ulrike Sauer

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HAUPTVERSAMMLUNGEN UND CORONA

Da derzeit keine Versammlungen möglich sind, stellt sich für viele Vereine die Frage, wie sie ihre Jahreshauptversammlung und Neuwahlen des Vorstandes gestalten sollen. Auch der SV Blau-Weiß Mengerskirchen und der Feuerwehrverein hätten in diesem Frühjahr einen neuen Vorstand wählen müssen.

"Ich habe mich deshalb beim Amtsgericht in Weilburg erkundigt, wie wir nun verfahren sollen, ob der bestehende Vorstand weiter im Amt bleibt und Entscheidungen treffen darf und vieles andere", sagt Roger Rupprecht. Eine Antwort hat er noch nicht bekommen.

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