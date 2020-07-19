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Sonntag, 19.07.2020 - 18:00
6 min

Die Monochromis landen im Marktflecken Mengerskirchen

Grün statt bunt: Das ist das Ziel der Monochromis. Doch die Jugendlichen aus der Gemeinde Mengerskirchen haben alles gegeben, die Vielfalt zu retten.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Dass Bäume leben, sollen die Jugendlichen den Monochromis an Tag drei der Ferienspiele beweisen: Marlon Heidrich (li.) und Finn Widrinski haben dafür aus dem zur Verfügung gestellten Ton Figuren geknetet und einen kleinen Film mittels einer Stop-Motion-App gedreht. Foto: Ulrike Sauer

Dass Bäume leben, sollen die Jugendlichen den Monochromis an Tag drei der Ferienspiele beweisen: Marlon Heidrich (li.) und Finn Widrinski haben dafür aus dem zur Verfügung gestellten Ton Figuren geknetet und einen kleinen Film mittels einer Stop-Motion-App gedreht. Foto: Ulrike Sauer

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Fotos
Dass Bäume leben, sollen die Jugendlichen den Monochromis an Tag drei der Ferienspiele beweisen: Marlon Heidrich (li.) und Finn Widrinski haben dafür aus dem zur Verfügung gestellten Ton Figuren geknetet und einen kleinen Film mittels einer Stop-Motion-App gedreht. Foto: Ulrike Sauer

Dass Bäume leben, sollen die Jugendlichen den Monochromis an Tag drei der Ferienspiele beweisen: Marlon Heidrich (li.) und Finn Widrinski haben dafür aus dem zur Verfügung gestellten Ton Figuren geknetet und einen kleinen Film mittels einer Stop-Motion-App gedreht. Foto: Ulrike Sauer

Erste Aufgabe gelöst: Die Monochromis haben von den Teilnehmern der Ferienspiele im Marktflecken Mengerskirchen gefordert, mit Kreide ein buntes Bild zu malen. Sabrina Zeits aus Probbach hat sich entschieden, Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm und Big Ben sowie einen Jahrmarkt und eine Achterbahn zu malen. Ihr Bild hat sie anschließend fotografiert. Foto: Ulrike Sauer

Erste Aufgabe gelöst: Die Monochromis haben von den Teilnehmern der Ferienspiele im Marktflecken Mengerskirchen gefordert, mit Kreide ein buntes Bild zu malen. Sabrina Zeits aus Probbach hat sich entschieden, Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm und Big Ben sowie einen Jahrmarkt und eine Achterbahn zu malen. Ihr Bild hat sie anschließend fotografiert. Foto: Ulrike Sauer

Dass Bäume leben, sollen die Jugendlichen den Monochromis an Tag drei der Ferienspiele beweisen: Marlon Heidrich (li.) und Finn Widrinski haben dafür aus dem zur Verfügung gestellten Ton Figuren geknetet und einen kleinen Film mittels einer Stop-Motion-App gedreht. Foto: Ulrike Sauer

Dass Bäume leben, sollen die Jugendlichen den Monochromis an Tag drei der Ferienspiele beweisen: Marlon Heidrich (li.) und Finn Widrinski haben dafür aus dem zur Verfügung gestellten Ton Figuren geknetet und einen kleinen Film mittels einer Stop-Motion-App gedreht. Foto: Ulrike Sauer

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