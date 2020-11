1 min

Die Wasserbüffel-Damen "Jule" und "Franzi" sind wieder zu Hause

Zwei Wasserbüffel sind am Dienstagabend in Löhnberg ausgebüchst. Aufgrund des dichten Nebels verbrachte das Duo die Nacht in Freiheit und wurde jetzt wieder eingefangen.

Von Timo König Volontär