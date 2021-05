Diebe steigen in Waldsee-Kiosk ein

Jetzt teilen:

Mengerskirchen-Probbach (red). Der Kiosk am Probbacher Waldsee war es, auf den unbekannte Diebe es jetzt abgesehen hatten. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag zu. Die Unbekannten rissen zunächst demnach den Rollladen des Kiosks aus der Führungsschiene und schlugen anschließend die dahinter befindliche Fensterscheibe ein. Durch das Fenster gelangten sie in den Verkaufsraum des Kiosks und schnappten sich das in einer Geldkassette sowie einer Schublade aufbewahrte Münzgeld. Weitere Gegenstände wurden offensichtlich nicht entwendet. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.