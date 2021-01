Eine "kleine Odyssee" bis zum Corona-Impftermin

- Neben Bürgermeistern im Landkreis Limburg-Weilburg sprechen sich weitere Politiker für eine Öffnung der Impfzentren in Hessen aus. Bislang können Impfungen nur in regionalen Impfzentren vereinbart werden, nicht aber in denen der Landkreise, etwa dem in Limburg.

- So hatte SPD-Kreisparteichef Tobias Eckert gesagt: "Wer den Senioren aus Weilburg und der Region ohne Not eine Impfreise nach Wiesbaden zumutet, der handelt unverantwortlich".

- Auf einer Internetplattform ist eine "Petition" gestartet worden, mit der die Politik aufgefordert werden soll, nun alle Impfzentren hessenweit zu öffnen. Bei der Plattform handelt es sich nicht um eine offizielle Petition, sondern um das Angebot einer offenen Internetplattform.

- Diese ist zu finden auf www.openpetition.de/petition/online/oeffnung-aller-impfzentren-in-hessen-am-19-01-2021.

- Wer eine Einladung zum Impftermin bekommen hat, kann diesen im Internet unter impfterminservice.hessen.de vereinbaren oder telefonisch unter 0611-50592888 beziehungsweise 116117.