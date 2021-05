Eine Lkw-Ladung voll Müll

Viele Freiwillige haben sich an der Aktion "Saubere Landschaft" rund um Waldernbach beteiligt. Foto: Ortsbeirat Waldernbach

MENGERSKIRCHEN-WALDERNBACH - Statt in großer Gruppe sind die Freiwilligen in diesem Jahr allein oder mit ihrer Familie losgezogen, um Waldernbach wieder etwas schöner zu machen. Viele Bürger folgten dem Aufruf des Ortsbeirates und beteiligten sich an der Aktion "Saubere Landschaft". Sie konnten sich zunächst im Waldernbacher Testzentrum auf das Corona-Virus testen lassen, bevor sie sich Müllsäcke und eine vorgeschlagene Route am Kirmesplatz abholten.

In der Gemarkungen fanden die Helfer nicht nur zahlreiche Schnapsflaschen, Becher, Bauschutt und Verpackungen, sondern auch ein Verkehrsschild "Wasserschutzgebiet", einen Maschendrahtzaun, Autoreifen, die jeder Autohändler beim Kauf von neuen Reifen zurücknimmt, und einen Drucker.

Zeitversetzt lieferten die Freiwilligen ihren gesammelten Müll am Kirmesplatz ab.

So kam eine Lkw-Ladung Müll zusammen, dessen Umfang auch die Beteiligten überraschte.

Statt eines Gruppenbildes schickten in diesem Jahr alle Teilnehmer ein Selfie ein, das zu einer Collage zusammengestellt wurde. Die Organisatoren sind sich sicher, dass so trotz der Bedingungen unter Corona ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist und der Zusammenhalt der Waldernbach gestärkt werden konnte.