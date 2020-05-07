Ellarer Wahrzeichen hat eine neue Aussichtsplattform

Hoch über den Dächern von Ellar: Raimund Becher vom Verkehrs- und Verschönerungsverein arbeitet im Moment an der Erneuerung der Burgmauer. Foto: Klaus-Dieter Häring
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