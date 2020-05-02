Lokales

Mengerskirchen

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Samstag, 02.05.2020 - 08:00
4 min

Erst kein Wasser im See, dann Corona

Kirsten Düngen weiß nicht, wie lange sie noch durchhält: Sie betreibt in Mengerskirchen den Campingplatz mit Badestrand am Seeweiher, außerdem das Lokal "Dingens" am See. Wegen Corona hat sie derzeit aber weder Gäste noch Einnahmen.

Von Andreas E. Müller
Kirsten Düngen steht quasi mit leeren Händen vor dem "Dingens am See": Erst bleiben Gäste aus, weil der Seeweiher trockengelegt war, dann folgt die Corona-Pandemie und der Platz muss geschlossen bleiben. Foto: Andreas E. Müller

Kirsten Düngen steht quasi mit leeren Händen vor dem "Dingens am See": Erst bleiben Gäste aus, weil der Seeweiher trockengelegt war, dann folgt die Corona-Pandemie und der Platz muss geschlossen bleiben. Foto: Andreas E. Müller

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