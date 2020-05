4 min

Erst kein Wasser im See, dann Corona

Kirsten Düngen weiß nicht, wie lange sie noch durchhält: Sie betreibt in Mengerskirchen den Campingplatz mit Badestrand am Seeweiher, außerdem das Lokal "Dingens" am See. Wegen Corona hat sie derzeit aber weder Gäste noch Einnahmen.

Von Andreas E. Müller