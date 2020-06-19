Samstag, 20.06.2020 - 16:41
4 min
Ferienspiele in Mengerskirchen: digital, kontaktlos, anders
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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DAS PROGRAMM
Anmeldungen für die Ferienspiele sind unter www.mengerskirchen.feripro.de möglich. Das gilt auch für die Waldbrunner Jugendlichen, die die Vielfalt vor den Monochromis retten wollen.
Anmeldeschluss ist Montag, 22. Juni.
Von Montag, 6. Juli, bis Montag, 13. Juli, läuft die Aktion "Schau in dein Dorf" für Kinder ab sechs Jahren.
Von Montag, 13. Juli, bis Samstag, 18. Juli, landen die "Monochromis" auf der Erde. Jugendliche ab zehn Jahren aus den Gemeinden Mengerskirchen und Waldbrunn können die Vielfalt dann vor den Außerirdischen beschützen.
Die weiteren Kursdaten für Voltigieren, Reiten, Luftdruckschießen, Tennis, verschiedene Musikinstrumente und das Open-Air-Kino finden sich ebenfalls auf www.mengerskirchen.feripro.de.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 19.06.2020 um 14:32 Uhr publiziert.