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Samstag, 20.06.2020 - 16:41
4 min

Ferienspiele in Mengerskirchen: digital, kontaktlos, anders

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Die Ferienspiele im Marktflecken Mengerskirchen werden in diesem Sommer deshalb etwas Besonderes - digital, kontaktarm, aber voller Abenteuer.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Besondere Zeiten, besondere Ferienspiele: Im Marktflecken Mengerskirchen können Kinder und Jugendliche in diesem Sommer besondere Abenteuer erleben. Mit konzipiert und umgesetzt haben das Programm (v.li.) Rita Ebenig-Kraut, Sarah Beck und die Koordinatorin von "Vielfalt Westerwald", Kathrin Georg. Foto: Ulrike Sauer

Besondere Zeiten, besondere Ferienspiele: Im Marktflecken Mengerskirchen können Kinder und Jugendliche in diesem Sommer besondere Abenteuer erleben. Mit konzipiert und umgesetzt haben das Programm (v.li.) Rita Ebenig-Kraut, Sarah Beck und die Koordinatorin von "Vielfalt Westerwald", Kathrin Georg. Foto: Ulrike Sauer

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Fotos
Besondere Zeiten, besondere Ferienspiele: Im Marktflecken Mengerskirchen können Kinder und Jugendliche in diesem Sommer besondere Abenteuer erleben. Mit konzipiert und umgesetzt haben das Programm (v.li.) Rita Ebenig-Kraut, Sarah Beck und die Koordinatorin von "Vielfalt Westerwald", Kathrin Georg. Foto: Ulrike Sauer

Besondere Zeiten, besondere Ferienspiele: Im Marktflecken Mengerskirchen können Kinder und Jugendliche in diesem Sommer besondere Abenteuer erleben. Mit konzipiert und umgesetzt haben das Programm (v.li.) Rita Ebenig-Kraut, Sarah Beck und die Koordinatorin von "Vielfalt Westerwald", Kathrin Georg. Foto: Ulrike Sauer

Anmelden für das digitale Ferienabenteuer "Die Monochromis auf der Jagd nach der Vielfalt" in der Gemeinde Mengerskirchen. Foto: Ulrike Sauer

Anmelden für das digitale Ferienabenteuer "Die Monochromis auf der Jagd nach der Vielfalt" in der Gemeinde Mengerskirchen. Foto: Ulrike Sauer

Kunterbunt ist es sonst bei den Mengerskirchener Ferienspielen zugegangen, viele Kinder haben gemeinsam gebastelt, geturnt oder Neues gelernt. In diesem Jahr ist das Angebot für die Sommerferien digital und kontaktarm. Foto: Ulrike Sauer

Kunterbunt ist es sonst bei den Mengerskirchener Ferienspielen zugegangen, viele Kinder haben gemeinsam gebastelt, geturnt oder Neues gelernt. In diesem Jahr ist das Angebot für die Sommerferien digital und kontaktarm. Foto: Ulrike Sauer

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DAS PROGRAMM

Anmeldungen für die Ferienspiele sind unter www.mengerskirchen.feripro.de möglich. Das gilt auch für die Waldbrunner Jugendlichen, die die Vielfalt vor den Monochromis retten wollen.

Anmeldeschluss ist Montag, 22. Juni.

Von Montag, 6. Juli, bis Montag, 13. Juli, läuft die Aktion "Schau in dein Dorf" für Kinder ab sechs Jahren.

Von Montag, 13. Juli, bis Samstag, 18. Juli, landen die "Monochromis" auf der Erde. Jugendliche ab zehn Jahren aus den Gemeinden Mengerskirchen und Waldbrunn können die Vielfalt dann vor den Außerirdischen beschützen.

Die weiteren Kursdaten für Voltigieren, Reiten, Luftdruckschießen, Tennis, verschiedene Musikinstrumente und das Open-Air-Kino finden sich ebenfalls auf www.mengerskirchen.feripro.de.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 19.06.2020 um 14:32 Uhr publiziert.
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