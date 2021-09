Frontalzusammenstoß mit Lkw: 50-Jährige erliegt Verletzungen

Beide Fahrzeuge werden nach dem Unfall in den Graben geschleudert. Foto: Klaus-Dieter Häring

DORNBURG-LANGENDERNBACH - Zu einem folgenschweren Unfall kam es auf der Landesstraße zwischen Langendernbach und Westerburg. Dabei ist eine Pkw-Fahrerin am Mittwochnachmittag in ihrem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Die 50-Jährige war laut Polizei mit ihrem Renault Twingo auf der Landesstraße 1551 in Richtung Langendernbach unterwegs. Auf einer langen, geraden Strecke kam ihr ein Lkw entgegen. Aus bisher ungeklärten Gründen kollidierten beide Fahrzeuge frontal miteinander und wurden in den Graben geschleudert.

Bei dem Unfall wurde die PKW-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Langendernbach und Frickhofen konnten sie nur noch tot aus ihrem Fahrzeug bergen. Der Beifahrer im Lkw musste mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde wieder abbestellt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Ermittlung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Gutachters an. Die Landesstraße wurde zur Unfallaufnahme und für die Bergungsmaßnahmen bis circa 18.45 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.