Geld geht an Kinder in Afrika

Pfarrer Walter Henkes segnet in der Mengerskirchener Pfarrkirche die Sternsinger und dankt ihnen für ihr Engagement zugunsten der Kinder in Afrika. Foto: Arnold Strieder

MENGERSKIRCHEN - Die Sternsingeraktion wurde in Mengerskirchen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in abgespeckter Form durchgeführt. So konnten die Heiligen drei Könige nicht von Haus zu Haus ziehen und dort den Segen spenden, sondern sie trafen sich in kleinen Gruppen im Rewe-Markt, wo sie die Spenden in Empfang nahmen.

Auch wurde von den Sternsingern der Gottesdienst besucht, wo sie Fürbitten vortrugen und für Kinder in Not Spenden einsammelten sowie den Segensspruch verteilten. Die Aktion stand in diesem Jahr unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit" für Kinder in Afrika.

Wer noch für die diesjährige Sternsingeraktion spenden will, der kann dies bei Familie Seitz unter der Telefonnummer 0 64 76- 41 97 45, bei Familie Wolf unter der Telefonnummer 0 64 76-85 98 oder im Pfarrbüro (Dammstraße 10) tun.