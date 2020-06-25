Donnerstag, 25.06.2020 - 05:00
3 min
Gemeinde findet neue Pächterin für Waldsee Probbach
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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DER WALDSEE
Die Badewasserqualität wird seit Mitte Mai regelmäßig geprüft und ist ohne Beanstandung, erklärte Jürgen Radu.
Der kleine Stausee mit einer Wasserfläche von 2,1 Hektar zwischen Probbach und Winkels ist 1974/75 angelegt worden als Rückhaltebecken für den Faulbach. Probbachs Ortsvorsteherin Inge Drossard-Gintner erzählte, dass zuvor der alte Ort Probbach immer wieder überschwemmt wurde.
Seit der Stausee existiert, wird er auch zum Baden genutzt.
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