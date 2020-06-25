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Donnerstag, 25.06.2020 - 05:00
3 min

Gemeinde findet neue Pächterin für Waldsee Probbach

Der Waldsee bei Probbach ist diesen Sommer eine der wenigen Möglichkeiten in Limburg-Weilburg, den Sprung ins kühle Nass zu genießen. Eine neue Pächterin hat den Betrieb übernommen.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Aysen Basaran-Kilic ist ab sofort die Pächterin des Waldsees Probbach und hat das Naturbad sowie den Kiosk bereits in dieser Woche geöffnet. Bürgermeister Thomas Scholz ist glücklich, dass die Gemeinde diese Lösung gefunden hat. Foto: Ulrike Sauer

Aysen Basaran-Kilic ist ab sofort die Pächterin des Waldsees Probbach und hat das Naturbad sowie den Kiosk bereits in dieser Woche geöffnet. Bürgermeister Thomas Scholz ist glücklich, dass die Gemeinde diese Lösung gefunden hat. Foto: Ulrike Sauer

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Aysen Basaran-Kilic ist ab sofort die Pächterin des Waldsees Probbach und hat das Naturbad sowie den Kiosk bereits in dieser Woche geöffnet. Bürgermeister Thomas Scholz ist glücklich, dass die Gemeinde diese Lösung gefunden hat. Foto: Ulrike Sauer

Aysen Basaran-Kilic ist ab sofort die Pächterin des Waldsees Probbach und hat das Naturbad sowie den Kiosk bereits in dieser Woche geöffnet. Bürgermeister Thomas Scholz ist glücklich, dass die Gemeinde diese Lösung gefunden hat. Foto: Ulrike Sauer

Der Waldsee Probbach liegt in dieser Saison in neuen Händen: Die Gemeinde Mengerskirchen hat kurzfristig mit Aysen Basaran-Kilic (vorne Mitte) einen neuen Pachtvertrag geschlossen, nachdem die bisherige Pächterin Kirsten Düngen spontan gekündigt hat. Foto: Ulrike Sauer

Der Waldsee Probbach liegt in dieser Saison in neuen Händen: Die Gemeinde Mengerskirchen hat kurzfristig mit Aysen Basaran-Kilic (vorne Mitte) einen neuen Pachtvertrag geschlossen, nachdem die bisherige Pächterin Kirsten Düngen spontan gekündigt hat. Foto: Ulrike Sauer

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DER WALDSEE

Die Badewasserqualität wird seit Mitte Mai regelmäßig geprüft und ist ohne Beanstandung, erklärte Jürgen Radu.

Der kleine Stausee mit einer Wasserfläche von 2,1 Hektar zwischen Probbach und Winkels ist 1974/75 angelegt worden als Rückhaltebecken für den Faulbach. Probbachs Ortsvorsteherin Inge Drossard-Gintner erzählte, dass zuvor der alte Ort Probbach immer wieder überschwemmt wurde.

Seit der Stausee existiert, wird er auch zum Baden genutzt.

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