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Freitag, 26.06.2020 - 23:00
3 min

Geplanter Rückbau des Löschteichs in Dillhausen stößt auf Widerstand

Der Löschteich in Dillhausen als Wasserreserve im Brandfall könnte bald Geschichte sein. Die Gemeinde plant den Rückbau, Ortsbeirat und Feuerwehr sprechen sich für den Erhalt aus.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Der Löschteich in Dillhausen als Wasserreserve im Brandfall könnte bald Geschichte sein. Die Gemeinde plant den Rückbau, Ortsbeirat und Feuerwehr sprechen sich für den Erhalt aus. Foto: Dorothee Henche

Der Löschteich in Dillhausen als Wasserreserve im Brandfall könnte bald Geschichte sein. Die Gemeinde plant den Rückbau, Ortsbeirat und Feuerwehr sprechen sich für den Erhalt aus. Foto: Dorothee Henche

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Mengerskirchen Ort Hessen Limburg-weilburg Mengerskirchen Dillhausen
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