Geschafft: Ein "unmögliches" Projekt ist Realität

Zur Feier des Tages gibt es eine Torte in Form des Inklusionshauses. Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Pötz (Mitte) schneidet sie an. Walter Beck (li.) und Thomas Scholz haben maßgeblich mit zur Realisierung des Hauses beigetragen. Foto: Ulrike Sauer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN-WALDERNBACH - "Alle sagten, es geht nicht, und dann kamen welche, die wussten das nicht und haben es einfach gemacht": Dieses Zitat stellte Nicole Schäfer an den Anfang ihrer Rede - zur offiziellen Eröffnung des Inklusionshauses Waldernbach. Denn auch die Leiterin der Mengerskirchener Grundschule und ihre Mitstreiter, die im März 2013 die Idee entwickelten, ein Haus für alle mitten in den Ort bauen zu lassen, haben seitdem oft gehört, dass das nicht geht. Und es geht doch.

Besonders glücklich über ihr neues Zuhause sind die Bewohner. Im Mai sind die ersten jungen Erwachsenen eingezogen, einer von ihnen ist Lorenz Weber aus Winkels. Für den 19-Jährigen kam die Fertigstellung, die sich immer wieder verzögert hatte - zuletzt durch die Corona-Pandemie - genau richtig. Er ist jetzt volljährig, hat die Schule abgeschlossen.

"Wir haben uns immer wieder überlegt, was passiert, wenn Lorenz groß ist", sagte sein Vater Markus D. Weber. Sie hätten viele Möglichkeiten getestet, aber festgestellt, dass betreutes Wohnen vor allem auf ältere Menschen ausgerichtet sei. Das war keine Option für die Familie. Über Gabi Pötz, die eine der Vorsitzenden des Vereins "Mittendrin für alle" ist, und die Leiterin der Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen, Nicole Schäfer, erfuhren Webers aus Winkels von dem Projekt "Inklusionshaus Dorfmitte".

Fotos Zur Feier des Tages gibt es eine Torte in Form des Inklusionshauses. Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Pötz (Mitte) schneidet sie an. Walter Beck (li.) und Thomas Scholz haben maßgeblich mit zur Realisierung des Hauses beigetragen. Foto: Ulrike Sauer Im großen Gemeinschaftsraum kommen die Bewohner zusammen, um auch gemeinsam zu kochen. Die Küche ist behindertengerecht eingerichtet und mit dem Rollstuhl unterfahrbar. Foto: Ulrike Sauer Am liebsten würde sie im Bistro "Cafétante" arbeiten: Silke Flesch ist Anfang August in die Siebener-WG des Inklusionshauses eingezogen. Die Blessenbacherin ist glücklich, dort ein Zimmer bekommen zu haben. Foto: Ulrike Sauer Architekt Daniel Ebert (li.) überreicht den symbolischen Schlüssel an den Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Pötz. Foto: Ulrike Sauer Silke Flesch ist glücklich, ein Zimmer im Inklusionshaus Waldernbach bekommen zu haben. Jedes Zimmer besteht aus einem Wohn- und Schlafbereich, einer kleinen Küchenzeile und einem Bad. Foto: Ulrike Sauer Im großen Gemeinschaftsraum der Siebener-WG im Inklusionshaus treffen sich die Bewohner zum gemeinsamen Frühstück oder am Abend zur Freizeitgestaltung. Foto: Ulrike Sauer Reges Interesse: Unterstützer, Nachbarn, Familien, Politiker und Interessierte kommen zur Eröffnung des Inklusionshauses. Foto: Ulrike Sauer Das Bistro "Cafétante" im Inklusionshaus Waldernbach steht allen Besuchern offen. Die Gäste zeigen sich begeistert, einige Bewohner des Hauses würden auch gerne dort arbeiten. Foto: Ulrike Sauer Jeder bekommt ein Stück vom Kuchen: Zur Eröffnung des Inklusionshauses Waldernbach feiern Bewohner, deren Familien, Nachbarn und Unterstützer gemeinsam. Foto: Ulrike Sauer Im Bistro "Cafétante" in Waldernbach gibt es nicht nur Frühstück und Getränke, sondern auch liebevolle Kleinigkeiten zu kaufen. Elena Michalakelis hat die Produzenten selbst ausgewählt. Foto: Ulrike Sauer Nicole Schäfer berichtet, wie der Bau des Inklusionshauses trotz zahlreicher Widerstände geglückt ist. Foto: Ulrike Sauer Nicole Schäfer erzählt in ihrer Rede, wie viele Widerstände sie überwinden mussten, bis das Inklusionshaus gebaut werden konnte. Foto: Ulrike Sauer 12

Begeistert schlossen sie sich dem Verein und der Baugenossenschaft an. Und sie haben den Schritt nicht bereut. "Lorenz hat unheimlich an Selbstständigkeit gewonnen", schwärmte sein Vater. Er genieße es, sagte er. Für ihn sei das Inklusionshaus schon zu seinem Zuhause geworden.

Am liebsten arbeitet sie im Bistro "Cafétante"

Eine, die sich noch einlebt, ist Silke Flesch. Sie ist Anfang August in die Wohngemeinschaft, die aus insgesamt sieben Mitbewohnern besteht, eingezogen. "Ich wollte unbedingt hierhin", sagte sie. Auch sie fühle sich bereits sehr wohl, und die Blessenbacherin zeigt sich begeistert von Waldernbach. "Hier ist so viel los", erzählte sie. Am liebsten würde sie im Bistro "Cafétante" arbeiten. Derzeit ist sie noch in der "Florentine", einer Werkstatt der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, beschäftigt.

Das Bistro im Inklusionshaus wird von "Zuhause mobil" betrieben, Elena Michalakelis leitet es. "Zuhause mobil" hat nicht nur das Bistro übernommen und eigene Büros im Inklusionshaus bezogen. Die Beschäftigten sind auch rund um die Uhr für die Bewohner da und bieten verschiedene Dienstleistungen an, je nachdem, wie viel Hilfe die Menschen mit Handicap benötigen. Das geht über pflegerische Leistungen bis hin zum gemeinsamen Kochen.

"Ich wollte unbedingt hierhin."

Silke Flesch, Bewohnerin

Neben dem Bistro will auch die Lebenshilfe künftig Arbeitsplätze und Dienstleistungen in Waldernbach anbieten. Sie hat im alten Feuerwehrgerätehaus eine Werkstatt als Außenstelle der bereits bestehenden Löhnberger Werkstatt eingerichtet, in der ein kleines Team lernt, Fahrzeuginnenräume zu reinigen. Seit Anfang Juli ist auch dort Leben eingekehrt.

Aktuell lernen sechs Menschen die neuen Abläufe dort kennen, ein weiterer Arbeitsplatz ist noch frei. "Für die Mitarbeiter ist es ein großer Schritt, aus einer bestehenden Arbeitsgruppe herauszugehen in eine neue", erklärte Sonja Krombach. Sie ist bei der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg Fachkraft für berufliche Integration und vermittelt Menschen mit Behinderung an Arbeitgeber in der Region.

Die neue Außenstelle der Löhnberger Werkstatt in Waldernbach leiten Kirsten Fröhlich und Michael Schmidt. Wenn sich die neue Gruppe gefunden hat und alle Arbeitsschritte sitzen, wollen sie nach außen gehen und zunächst Firmen vor Ort anbieten, deren Fuhrpark zu reinigen. Ziel soll es sein, dass irgendwann jeder einen Termin in Waldernbach vereinbaren kann, um sein Auto pflegen zu lassen. Dafür solle unter anderem ein Terminbuchungssystem erstellt werden, sagte der Leiter der Löhnberger Werkstatt, Marco Schäfer.

Über diese Dienstleistung möchte sich die Lebenshilfe in der Gemeinde Mengerskirchen etablieren und Kontakte zu Firmen vor Ort knüpfen. "Unser Ziel ist es langfristig, auch mobil in regionalen Firmen oder der Gemeinde weitere Dienstleistungen wie Montage- oder Verpackungsarbeiten zu erledigen", erklärte er.

Aktuell seien keine Bewohner des Inklusionshauses in der Waldernbacher Werkstatt beschäftigt. "Der Ortswechsel ist wichtig für die Tagesstruktur. Nur die wenigsten arbeiten ja auch dort, wo sie leben", sagte Sonja Krombach.

Direkt über der Werkstatt befindet sich die barrierefreie Anbindung des Inklusionshauses zum Familienzentrum "Alte Schule", wo unter anderem auch regelmäßig Außensprechstunden der Mengerskirchener Ärzte angeboten werden.

Bürgschaft über 1,5 Millionen Euro

Auf der großen Parkfläche und Terrasse zwischen beiden Gebäuden konnte auch die offizielle Eröffnung des Inklusionshauses gefeiert werden, zu der nicht nur die Kommunalpolitiker gekommen waren, die das Projekt in der Gemeindevertretung einmütig unterstützt haben.

Sie bewilligten zum einen finanzielle Unterstützung, 200 000 Euro wurden in den Haushaltsplänen des Marktfleckens festgeschrieben. Außerdem hatte die Gemeinde eine Bürgschaft für die rund 1,5 Millionen Euro Fremdmittel des insgesamt gut drei Millionen Euro teuren Projektes übernommen. Sie kaufte zwei Gebäude in der Klingelbachstraße an und überließ diese in einem Erbpacht-Verhältnis, wie der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Manfred Gotthardt (CDU), ausführte.

800 000 Euro Eigenkapital hatte der Verein "Mittendrin für alle" generieren können, dank unermüdlichem Vorstellens des Projektes auf zahlreichen Veranstaltungen und großzügigen Sponsoren.

Hinzu kommen etliche Sachspenden und zahlreiche Stunden Eigenleistung. Der Arbeitskreis Inklusion, der sich 2013 im Zukunftsforum Mengerskirchen gebildet hatte, nahm noch im gleichen Jahr erste Gespräche mit dem Landeswohlfahrtsverband, dem Berufsbildungswerk Südhessen und der Lebenshilfe auf. Die Mitglieder erarbeiteten auf dieser Grundlage mit interessierten Familien, wie das Inklusionshaus aussehen könnte und was berücksichtigt werden muss. Dabei entstand schnell die Frage, wer die Trägerschaft übernimmt und wie das Projekt finanziert werden soll. "In Frankfurt kamen wir nicht weit, in Gießen auch nicht. Nicht in Wiesbaden und nicht in Wetzlar, nicht bei Behörden, Verbänden und Organisationen", schilderte Nicole Schäfer in ihrer Rede.

"Zwei Jahre fuhren wir von Pontius zu Pilatus und holten uns eine Abfuhr nach der anderen ab."

Nicole Schäfer, Leiterin der Mengerskirchener Grundschule und Vorsitzende des Bildungsforums

"Zwei Jahre fuhren wir von Pontius zu Pilatus und holten uns eine Abfuhr nach der anderen ab", sagte sie. Sie seien "ziemlich frustriert" gewesen. Schließlich suchten sie Mitstreiter in der eigenen Gemeinde und der Region, und wurden fündig. 2015 gründeten sie den Verein "Mittendrin für alle", später die Baugenossenschaft "Inklusionshaus Dorfmitte", die als Bauherr, Inhaber und Vermieter auftritt.

Nach fünfeinhalb Jahren Planungsphase begann im Juni 2019 der Bau, wie Architekt Daniel Ebert aus Merenberg sagte. Sechs Wohnappartements, wovon eines noch frei ist, die ambulant betreute Wohngemeinschaft für sieben Menschen, das Bistro und Büros sind im neu gebauten Haus untergekommen. Im Frühjahr 2021 waren die meisten Arbeiten abgeschlossen. Kleinigkeiten sind noch herzurichten, beispielsweise ist das große Pflegebad in der Wohngemeinschaft noch nicht ganz fertig.

Lesen Sie auch: Dritte Corona-Impfung: Senioren zünden den Booster

"Langsam spielt sich alles ein. Es hat natürlich nicht alles auf Anhieb geklappt", sagte Markus D. Weber aus Winkels. Dennoch sei zu spüren, dass sich viele Menschen sehr lange Gedanken gemacht haben - "das hat sich gelohnt". Und Lorenz Weber, der schon in Winkels bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv war, ist auch gleich von der Waldernbacher Feuerwehr gefragt worden, ob er dort mitmachen möchte. "Es verzahnt sich wirklich alles gut", zeigte sich der Vater begeistert.