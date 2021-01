Greifensteiner und Mengerskirchener bei Münchhausen verunglückt

Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

DRIEDORF-MÜNCHHAUSEN - Driedorf-Münchhausen (red). Zwischen Mademühlen und Seilhofen sind am Donnerstagvormittag zwei Autos ineinander gekracht. Beide Fahrer wurden verletzt. Gegen 11.50 Uhr war ein 47-jähriger Greifensteiner am Steuer eines Ford unterwegs in Richtung Seilhofen. An Kreuzung von K 85 und L 3044 bei Münchhausen prallte sein Auto mit dem aus Richtung Münchhausen kommenden Mercedes eines 53 Jahre alten Mannes aus Mengerskirchen zusammen. Der Greifensteiner musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.