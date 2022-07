"Höhner Seerunde" und den "Kleinen Wäller" kombinieren

Strecken: "Höhner Acht Hochsteinrunde" 9,8 km, "Höhner Acht Seerunde" 10,6 km, "Kleine Wäller Wiesensee" 6,5 km

Kombinationen: "Hochsteinrunde" und "Seerunde" laufen rund 1700 Meter lang parallel - "Seerunde" und "Kleine Wäller" sind zwischen Segelclub und Wanderparkplatz gleich

Untergrund: Befestigte Strecke

Parken: Am Markt 4 in 56462 Höhn, Hauptstraße 1 in 56459 Pottum, Seestraße 21 in 56459 Pottum, Winner Ufer in 56459 Stahlhofen

Gastronomie: Am Südufer des Wiesensees, entlang der Ortsdurchfahrt Höhn (B 255) und in der Hauptstraße in Pottum

Tourist-Info am Südufer: Telefon 02663-29 14 94, Internet: www.waellerland.de