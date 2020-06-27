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Samstag, 27.06.2020 - 06:00
2 min

Im Marktflecken wird weiter gebaut

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Um den Abstand zwischen Straße und Gewerbe geht es am Dienstagabend in der Gemeindevertretersitzung Mengerskirchen. Dieser soll verringert werden, vorgeschrieben sind bisher bis zu 20 Meter. Foto: Ulrike Sauer

Um den Abstand zwischen Straße und Gewerbe geht es am Dienstagabend in der Gemeindevertretersitzung Mengerskirchen. Dieser soll verringert werden, vorgeschrieben sind bisher bis zu 20 Meter. Foto: Ulrike Sauer

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Mengerskirchen Ort Hessen Limburg-weilburg Mengerskirchen
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