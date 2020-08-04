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Dienstag, 04.08.2020 - 07:00
4 min

Im Schatten der Windräder: Ferientag in Mengerskirchen

Drei Rundwanderungen durch die Natur in Mengerskirchen führen vorbei an Technik, verwunschenen Orte und werfen spannende Fragen auf.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

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Fotos
Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

Als Ausgangspunkt für den Rundweg Buchwald bietet sich der Parkplatz "Alte Rheinstraße" am Knoten an. Dort ist der Blick auf die Windräder schon eine Einstimmung auf das, was die Wanderer erwartet. Der erst wenige Jahre alte Rundweg Buchwald verbindet eine kleine Wanderung durch schöne Natur mit Wissenswertem zur Windenergie. Foto: Ulrike Sauer

Als Ausgangspunkt für den Rundweg Buchwald bietet sich der Parkplatz "Alte Rheinstraße" am Knoten an. Dort ist der Blick auf die Windräder schon eine Einstimmung auf das, was die Wanderer erwartet. Der erst wenige Jahre alte Rundweg Buchwald verbindet eine kleine Wanderung durch schöne Natur mit Wissenswertem zur Windenergie. Foto: Ulrike Sauer

Sprung ins kühlende Wasser: An einem Ferientag im Marktflecken Mengers-kirchen sollte ein Besuch am Waldsee Probbach nicht fehlen. Foto: Ulrike Sauer

Sprung ins kühlende Wasser: An einem Ferientag im Marktflecken Mengers-kirchen sollte ein Besuch am Waldsee Probbach nicht fehlen. Foto: Ulrike Sauer

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Die Karten zu den drei Rundwanderwegen in Mengerskirchen
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