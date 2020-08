Im Schatten der Windräder: Ferientag in Mengerskirchen

Als Ausgangspunkt für den Rundweg Buchwald bietet sich der Parkplatz "Alte Rheinstraße" am Knoten an. Dort ist der Blick auf die Windräder schon eine Einstimmung auf das, was die Wanderer erwartet. Der erst wenige Jahre alte Rundweg Buchwald verbindet eine kleine Wanderung durch schöne Natur mit Wissenswertem zur Windenergie. Foto: Ulrike Sauer