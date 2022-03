Im Supermarkt Rucksack gestohlen

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Am Montag, 21. März, hat ein Unbekannter einem Kunden in einem Supermarkt in Mengerskirchen einen Rucksack gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 52-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr in dem Geschäft in der Straße "Unterm Flecken" einkaufen. Hierbei stellte er seinen Rucksack auf der Ablage an der Fensterfront hinter dem Kassenbereich ab. Nachdem der Mann bezahlt hatte und seinen Rucksack wieder an sich nehmen wollte, war dieser bereits von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Die Geldbörse aus dem Rucksack wurde wenig später wieder gefunden, allerdings fehlten 150 Euro daraus. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen und fragt: "Wer hat den Täter gesehen, der den Rucksack von der Ablage nahm?"