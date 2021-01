In Weilburg und Mengerskirchen teilweise wieder Gottesdienst

Während einige Kirchorte ab Sonntag wieder Gottesdienste anbieten, haben sich andere dagegen entschieden. Die Sonntagspflicht durch die Bischöfe bleibt aufgehoben, sodass jeder Gläubige selbst entscheiden kann, ob er an einer Messe teilnehmen möchte. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

WEILBURG/MENGERSKIRCHEN - Zum nächsten Wochenende werden wieder erste Gottesdienste in einigen Kirchorten gefeiert.

Nach ausführlichen Diskussionen von Pastoralteam und Pfarrgemeinderat wurde ein Kompromiss zur schrittweisen Wiederaufnahme der Gottesdienste gefunden. So wird es bereits diesen Sonntag erste Gottesdienste in denjenigen Kirchorten geben, die sich für die Wiederaufnahme ausgesprochen haben. Andere Kirchorte möchten hingegen, aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen, erst zu einem späteren Zeitpunkt die Gottesdienste wieder aufnehmen. Grundsätzlich ist das aber nur dann möglich, wenn Ehrenamtliche für die Ordnerdienste zur Verfügung stehen.

Ehrenamtliche Ordner

sind im Einsatz

Mit der schrittweisen Wiederaufnahme, so die Gemeinden, erhielten die Menschen, die in dieser Krisensituation den Beistand durch die Glaubensgemeinschaft und das gemeinsame Feiern der Eucharistie suchen, Unterstützung und Ermutigung. Trotzdem solle jeder Gläubige selbst entscheiden, ob er an der Messe teilnehmen möchte oder nicht.

Gleichzeitig weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass auch weiterhin die Sonntagspflicht durch die Bischöfe aufgehoben ist. Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist oder Fieber hat, darf an den Gottesdiensten nicht teilnehmen. Die bekannten Abstands- und Hygieneregeln seien unbedingt einzuhalten und den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten.

Die ersten Gottesdienste werden am Sonntag, 17. Januar, um 9 Uhr in Dreifaltigkeit Weilmünster, um 10 Uhr in St. Katharina Waldernbach und um 10.30 Uhr in Heilig Kreuz Weilburg stattfinden. In diesen Orten finden auch werktags die Heiligen Messen statt.

Die Ortsauschüsse der Kirchorte Dillhausen, Gräveneck, Löhnberg, Mengerskirchen, Probbach und Winkels möchten erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen. Die Entscheidung des Kirchortes Weilmünster lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.