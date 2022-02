Juliana Loch engagiert sich 15 Jahre als Ortsvorsteherin

Die Umgestaltung im Bürgerhaus "Schloss" - unter einem Dach mit dem Rathaus - ist eins der größten Projekte für Juliana Loch gewesen. Archivfoto: Ulrike Sauer

MENGERSKIRCHEN - Als Juliana Loch auf den Zettel schaut, sagt sie: "Ich habe mir die alten Protokolle angeschaut und das mal zusammengetragen. Wenn ich mir das jetzt so angucke, dann haben wir in den letzten Jahren schon etwas bewegt." Die Mengerskirchenerin war 15 Jahre lang Ortsvorsteherin, ehe sie im vergangenen Jahr zurücktrat. Im Gespräch verrät sie, welche Projekte ihr aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben sind, was für sie das Amt des Ortsvorstehers ausmacht und wie sie dazu kam.

Alles begann im Jahr 2006. Juliana Loch war zuvor jahrelang ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat tätig, als sie in der Arztpraxis im Ort angesprochen wurde, in der sie damals gearbeitet hat.

Spontane Zusage nach Anfrage aus CDU-Fraktion

Ein Gemeindevertreter der CDU-Fraktion kam auf sie zu. "Er fragte mich, ob das Amt der Ortsvorsteherin nicht was für mich wäre. Meine Kinder wären doch jetzt groß und sie würden jemanden suchen, der im Dorf präsent ist und ein Ansprechpartner für die Bürger wäre", erinnert sich die 63-Jährige. Sie sagte aus dem Bauch heraus direkt ja.

"Es hatte zu der Zeit alles gepasst", sagt Loch und schildert: "Ich war mit einer Dreiviertel-Stelle angestellt und hatte dadurch die Zeit dafür." Außerdem habe sie in der Arztpraxis viele Mengerskirchener getroffen und sei so stetig in Kontakt zu den Bürgern gewesen. "Das war dann der kurze Dienstweg." Wenn jemand bei einem Arztbesuch Belange aus dem Ort angesprochen hat, sei ihr Chef damit locker umgegangen. Gut zu erreichen war Juliana Loch also. "Das war alles sehr unkompliziert", resümiert sie. "Es macht schon was aus, wenn man immer da ist." Vernetzt sein und stets ein offenes Ohr haben, das seien wichtige Punkte für die Tätigkeit im Ortsbeirat.

An das erste und eines der größten Projekte in ihrer Amtszeit erinnert sich die ehemalige Ortsvorsteherin so: "Es fing alles eigentlich ganz simpel an mit einem Bühnenumbau im Schloss." Im Bürgerhaus "Schloss" sei die Bühne zu tief gewesen, die Stühle und Tische hätten keinen separaten Abstellplatz gehabt.

Das Ergebnis der Bemühungen: Die Bühne wurde angehoben, es wurden Tischwagen angeschafft, die unter die Bühne geschoben werden können und ein Stuhllager errichtet. Auch eine neue Küche konnte im Bürgerhausbereich realisiert werden. "Was haben wir für diese Küche gekämpft", sagt Juliana Loch und stellt heraus: "Das waren alles Sachen, die wir im Ortsbeirat und mit den Vereinen und Ansprechpartnern bei der Gemeinde gemeinsam gemacht haben. Das war keine Eigenleistung." Veränderungen könnten immer nur gemeinsam initiiert und realisiert werden, so Loch.

Von Vorteil war, dass die Mengerskirchenerin engen Kontakt zum Vereinsring pflegte. "Man kennt sich, und da waren die Wege untereinander dann auch immer kurz." Doch die anschließenden Wege durch alle zuständigen Instanzen, bis solche Vorhaben schließlich umgesetzt werden könnten, seien lang. Diese Langwierigkeit sei letztlich das, was einen Ortsvorsteher Nerven kosten könne.

"Die Hartnäckigkeit hat sich aber ausgezahlt, schließlich haben wir jetzt eine ganz tolle Küche im Schloss", zieht die 63-Jährige ihr Fazit und ergänzt: "Das Bürgerhaus haben wir in den 15 Jahren ziemlich aufgewertet."

Grundsätzlich sei es immer wichtig gewesen, Vereine und Personen in die Projekte und Vorhaben mitzueinbeziehen. "Man ist einfach froh über Leute, die mitgehen." Juliana Loch nennt im Zuge dessen beispielhaft die Müllsammelaktion, bei der alle Vereine stets mitangepackt hätten. "Da war die Zusammenarbeit sehr groß."

Auf die Bürger zugehen und andererseits offen für deren Belange sein, das seien beides Facetten der Arbeit im Ortsbeirat. Diese Ideen und Wünsche hat Juliana Loch mit in die Gremien getragen.

In Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung sind zum Beispiel zwei Urnengärten angelegt worden. "Ein Ortsbeirat kann das niemals alleine, er kann anregend tätig sein und auch mitsprechen, aber schließlich läuft alles über die Gemeinde."

Es sei in den vergangenen Jahren auch viel "Kleinkram" im Ortsbeirat angefallen, der sich mit Blick zurück aber durchaus zu einem Haufen an Themen gestapelt hat. Zum Beispiel das Thema Verkehr: Vom Fußgänger-Überweg über eine Straßenabsicherung bis zum Aufstellen von Verkehrsspiegeln - der Mengerskirchener Ortsbeirat konnte vieles umsetzen. Doch der eigene finanzielle Spielraum des Gremiums sei nicht groß gewesen. "Es gibt Verfügungsmittel von rund 1200 Euro monatlich, dafür haben wir viele kleinere Sachen, zum Beispiel Ruhebänke, angeschafft", berichtet Loch.

Wie zeitaufwendig es war, Ortsvorsteherin zu sein, hing von den aktuellen Projekten ab und was es dafür zu tun gab. "Es gab auch Themen, von denen wir uns mehr versprochen haben und die dann leider nicht gut angenommen wurden - zum Beispiel die Mitfahrbank am Rewe-Markt", schildert die Mengerskirchenerin. "Sie ist meist verwaist, wenn ich dort vorbeikomme. In Westernohe funktioniert das gut, da sitzt immer mal jemand drauf. Aber hier brauchen es die Leute nicht."

Grundsätzlich erlebte Juliana Loch für ihr Amt Zuspruch aus dem Ort, denn sie bekam seit 2006 bei drei Wiederwahlen stets die meisten Stimmen. "Ich habe eine große Familie, da waren sicher viele Stimmen her", sagt sie und lacht. Die 63-Jährige ist in Mengerskirchen verwurzelt, schon ihre Großeltern haben dort gelebt.

Juliana Loch zieht ihr persönliches Fazit aus 15 Jahren: "Es ging mir nie um etwas anderes, sondern immer darum, in Mengerskirchen etwas für Mengerskirchen zu tun."

Ganz ohne Ehrenamt

geht es doch nicht

Obwohl sie für die CDU im Ortsbeirat war, war sie in der Partei kein Mitglied. "Ich bin bewusst - auch bis jetzt - nicht in die Partei eingetreten." Das ist auch das, was sie jemandem ans Herz legen würde, der sich neu im Ortsbeirat engagiert. "Man sollte nie parteipolitisch, sondern zum Wohl der Mitmenschen denken." Ergänzend: "Das wäre immer ein Wunsch von mir gewesen, dass der Ortsbeirat nicht über Partei-, sondern Bürgerlisten gewählt wird." Die Hürde für Bürger sei niedriger, jemanden anzusprechen, "wenn du einfach du bist."

Das Thema Ortsbeirat sei für sie jetzt abgeschlossen. "Ich vermisse den Kontakt zu den Menschen, das muss ich sagen, der fehlt mir." Und ganz ohne Ehrenamt soll es dann auch nicht sein, denn die 63-Jährige ist noch in der Steuerungsgruppe "Fair Trade" tätig. Ansonsten strickt Juliana Loch gerne und verbringt viel Zeit mit ihrer Familie. Mit ihrem Mann, Kindern, Enkeln und Verwandten wird es nicht langweilig. "Die haben auch in all der Zeit immer hinter mir gestanden."