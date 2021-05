Karl Leo Schlicht erhält den Ehrenbrief des Landes Hessen

Landrat Michael Köberle überreichte Karl Leo Schlicht im Beisein von Anregerin Pia Seitz (von links) den Ehrenbrief des Landes Hessen. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Landrat Michael Köberle (CDU) hat im Bürgerhaus in Mengerskirchen Karl Leo Schlicht den Ehrenbrief des Landes Hessen - auch im Namen des Ersten Kreisbeigeordneten Jörg Sauer (SPD) - überreicht. Der Landrat dankte dem 73-Jährigen für sein großes ehrenamtliches Engagement, insbesondere in der Katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Mengerskirchen sowie in der Kommunalpolitik.

"Karl Leo Schlicht hat diese Auszeichnung aufgrund seiner besonderen Verdienste wahrlich verdient", betonte Michael Köberle in seiner Laudatio. "Dieser Einsatz für seine Mitmenschen ist nicht selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung." Dies alles war für die Vorsitzende des Ortsausschusses von St. Maria Magdalena Mengerskirchen, Pia Seitz, Anlass genug, Karl Leo Schlicht zur Verleihung des Landesehrenbriefs vorzuschlagen.

Schlicht engagiert sich seit vielen Jahren in der Katholischen Gemeinde St. Maria Magdalena Mengerskirchen. Von 2008 bis 2018 war er Mitglied des Verwaltungsrats und über einen längeren Zeitraum auch dessen stellvertretender Vorsitzender. Sein Engagement bei der Errichtung der neuen Kita in Mengerskirchen ging weit über das normale Maß eines ehrenamtlich engagierten Menschen hinaus. Allein die vielen Stunden seiner Anwesenheit an der Baustelle waren nahezu beispiellos. "Die Katholische Gemeinde St. Maria Magdalena ist Karl Leo Schlicht dafür ebenso dankbar wie die Kinder und deren Eltern", sagte der Landrat. "Von seiner fachlichen Kompetenz und seinem organisatorischen Geschick profitierten damit Kirchen- und Zivilgemeinde gleichermaßen."

Aber sein ehrenamtliches Engagement setzt sich auch im kommunalen Bereich fort. Sozialdemokrat Karl Leo Schlicht stand dem Ortsbeirat von Mengerskirchen von 1985 bis 1997 als Ortsvorsteher vor. Seit 2006 bis zum heutigen Tag ist er Mitglied der Mengerskirchener Gemeindevertretung und gehört ebenso lange dem Ausschuss für Bau- und Planungswesen, Umwelt und Energie an.

"Karl Leo Schlicht hat seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern Tugenden auf vorbildliche Art und Weise vorgelebt: Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft sind für ihn selbstverständliche Dinge, die ihn in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder ausgezeichnet haben", so Landrat Köberle.

Zeitraubender Einsatz

für die Allgemeinheit

Der Mengerskirchener Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) unterstrich in seinen Worten, wie sehr sich Karl Leo Schlicht mit seiner ehrenamtlichen Arbeit seit vielen Jahren im Marktflecken Mengerskirchen einbringt: "Die Daten seines ehrenamtlichen Engagements belegen, wie engagiert und zeitraubend der Arbeitseinsatz für die Allgemeinheit war und noch ist. Aber ich bin mir sicher, dass dieses uneigennützige, jahrelange Handeln auch das eigene Leben von Karl Leo Schlicht bereichert hat. Dieses schöne Gefühl ist in der Tat eine Wurzel für ehrenamtliche Tätigkeiten." Den lobenden Worten schloss sich auch der Landtagsabgeordnete Tobias Eckert (SPD) gerne an: "Karl Leo ist ein Mensch, der trotz seines großen Engagements nie gerne im Mittelpunkt steht. Aber er hat diese Auszeichnung mehr als nur verdient."