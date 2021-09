Kartoffelernte wie früher

Die Initiatorin der Kinderaktion, Dagmar Reitz, mit ihren fleißigen Erntehelfern. Foto: Carolin Reitz

MENGERSKIRCHEN-WALDERNBACH - Wie haben die Bauern früher gearbeitet? Das haben Jungen und Mädchen in Waldernbach jetzt selbst ausprobiert - und dabei nicht nur viel Neues gelernt, sondern auch viel Spaß gehabt.

Fleißige Händchen sind Mitte September über das Waldernbacher Kartoffelfeld gewuselt. Was sie im Frühjahr unter historischen Bedingungen mit dem ehemaligen Ortsvorsteher Ruprecht Keller gesetzt hatten, das konnten die Jungen und Mädchen mit einigen erwachsenen Helfern nun ernten.

Mit Batschkapp und Kopftuch auf den Acker

Die Aktion hatte zudem einen besonderen Hintergrund: Anlässlich der 725-Jahr-Feier Waldernbachs hatte Dagmar Reitz diese Aktion initiiert.

Viele Waldernbacher Kinder folgten dem Aufruf zur Ernte, um - ausgestattet mit Batschkapp oder Kopftuch und Gummistiefeln - wie "fruijer Kardoffel auszedouh". Mit Spaten und Harken ausgestattet, schritten sie zur Tat. Auch viele Eltern packten tatkräftig mit an. Die Kinder lernten an diesem Tag viel Spannendes rund um die Kartoffel, die sie sonst in verschiedensten Formen und Zubereitungsarten auf ihren Tellern finden. Sie erfuhren, wie sich die Kartoffel vom Setzen über den Reifungsprozess bis hin zur Ernte entwickelt.

Wie die Kartoffelernte früher bei den Waldernbacher Bauern vonstattenging, war für viele Jungen und Mädchen besonders faszinierend. Gespannt ließen sich die Kinder auf die neue/alte Aufgabe ein und hatten sichtlich Spaß dabei.

Mit dem Kartoffelfeuer

klingt der besondere Tag aus

Dagmar Reitz war begeistert von der regen Beteiligung der Kinder und versorgte die emsigen Erntehelfer mit "Kardoffelkrebbel en Äbbelmork" sowie mit leckerem "Quetschekouche". Bei einem traditionellen Kartoffelfeuer ließen die Kinder und ihre Eltern den Nachmittag ausklingen.

Die Veranstaltung fand unter Einhaltung der 3G-Regeln statt.