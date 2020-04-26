Sonntag,
26.04.2020 - 17:00
2 min
Kinder sollen bunte Blumen für Kita Waldernbach basteln
Die Erzieherinnen der Kita Waldernbach haben sich Gedanken gemacht, wie sie mit "ihren" Kindern in Kontakt bleiben können. Ihre Idee: Sie sagen es durch die Blumen.
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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