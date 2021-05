Kita Mengerskirchen erhält besondere Auszeichnung

Die Kita in Mengerskirchen hat es in einem Wettbewerb unter die sechs schönsten Fassaden Europas geschafft. Foto: Karl-Leo Schlicht

MENGERSKIRCHEN - Große Fenster, bunte Elemente: Die neue Kita in Mengerskirchen wirkt nicht nur offen und einladend auf Kinder und deren Eltern, sie ist mitten im Ort außerdem auch ein echter Hingucker. Und zählt jetzt außerdem zu einer der schönsten Fassaden Europas, die in einem Wettbewerb einer Baufirma im vergangenen Jahr gekürt wurden.

2012 hat die Baumit, eine österreichische Firma in der Baubranche, die in sechs europäischen Ländern Niederlassungen oder Tochterfirmen hat, den Europäischen Fassadenwettbewerb initiiert. Alle zwei Jahre findet er seitdem in sechs Kategorien in den Ländern mit Baumit-Vertretungen statt.

Im vergangenen Jahr hat Frank Guckelsberger, regionaler Baumit-Vertreter, die Bewerbungsunterlagen nach Rücksprache mit allen an dem Bau Beteiligten eingereicht.

Insgesamt lagen europaweit 385 Bewerbungen vor, die Kita Mengerskirchen trat in der Kategorie "Nicht Wohnbau" an.

Zunächst wurden in allen Kategorien die besten sechs Fassaden von einer Jury, bestehend aus europäischen Architekten, ausgewählt. Die 2019 errichtete Kita ging als Bundessieger aus diesem Auswahlprozess hervor. Fassaden aus Litauen, Ungarn, Österreich, der Slowakei und Kroatien standen zudem in der Endrunde des Wettbewerbs in der gleichen Kategorie, unter anderem ein Gerichtsgebäude und ein Museum.

Endausscheidung per Livestream im Internet

Die Endausscheidung sollte ursprünglich in Valencia stattfinden, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie live online übertragen. Einige der Verantwortlichen für den Kita-Bau in Mengerskirchen verfolgten das Event unter Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen - und konnten sich über den vierten Platz für ihren Neubau freuen.

Statt der Spanienreise erhielten die ausführenden Firmen und Verantwortlichen jeweils einen großen Präsentkorb mit spanischen Produkten. Frank Guckelsberger und Karl-Leo Schlicht, der während der Bauzeit den Bauherren vertreten hatte, gratulierten allen Beteiligten zu diesem Erfolg.